Podem i ERC reclamen que es reprengui la investigació de l'accident de Spanair del 2008

Unides Podem i Esquerra Republicana (ERC) defensaran el dimarts 10 de setembre al Congrés dels Diputats una sol·licitud per tornar a crear una comissió d'investigació sobre l'accident del vol JK5022 de Spanair a 2008, reprenent així els treballs que es van dur a terme la passada legislatura però que no va donar temps a acabar.



El passat juliol, Podem es va comprometre amb les associacions de víctimes de l'accident a tornar a registrar aquesta sol·licitud perquè la cambra baixa reprengués la investigació del sinistre, que va causar la mort de 154 persones fa onze anys.



"Seguirem treballant per la reparació, la veritat i la justícia", va escriure la que va ser presidenta de l'esmentada comissió parlamentària, la diputada canària de Podem Meri Pita, en un missatge publicat en el seu compte personal de Twitter.





Aquest agost, l'Associació d'Afectats del Vol JK5022 de Spanair lamentaven la manca de confiança en què la Comissió d'investigació vagi a aclarir responsabilitats i han criticat que la Justícia els hagi donat sempre l'esquena.



NOMÉS QUEDAVEN LES CONCLUSIONS



I és que aquesta comissió, per la qual van desfilar al voltant de quaranta compareixents, entre ells la llavors ministra socialista de Foment, Magdalena Álvarez, tenia previst tancar les seves conclusions el passat mes d'abril.





Però la convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril va provocar la dissolució anticipada de les Corts Generals al març.





Les compareixences van deixar clar que la mobilització dels afectats i les seves reclamacions estan darrere de les principals millores en assistència a víctimes i que Spanair no va estar a l'altura en no mostrar sensibilitat i proporcionar la llista de passatgers amb celeritat.





UN DELS ACCIDENTS MÉS GREUS



En l'accident del vol JK5022, ocorregut el 20 d'agost de 2008, van morir 154 persones a l'estavellar-se l'avió de Spanair que enllaçava Madrid amb l'aeroport de Gran Canària per una cadena d'errors tant tècniques com humanes, segons les conclusions elaborades en el seu moment per les comissions tècniques.





Va ser un dels accidents aeris més greus ocorreguts a Espanya. La pitjor tragèdia aèria fins llavors es va registrar 31 anys abans, el 1977, quan dos avions comercials van xocar a Los Rodeos (avui anomenat Tenerife Nord) on van morir 583 persones.





La decisió tècnic de l'accident del sistema d'advertència sonor (TOWS) de l'avió de Spanair no podia detectar en renovar el seu certificat d'aeronavegabilitat, ja que no era un requisit essencial per als MD-82, un model que va protagonitzar un altre accident a Detroit el 1987 amb moltes similituds amb el de Spanair -amb el sistema d'alarma i els 'flag' no desplegats que es va saldar també amb 154 víctimes- i a Lanzarote el 2007.