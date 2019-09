Rivera encobreix la crisi interna del seu partit i descarta la coalició de dretes Espanya Suma

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha descartat la coalició de dretes Espanya Suma per a les eleccions generals i ha minimitzat la crisi interna del seu partit.



"Sánchez està salivant perquè hi hagi (Espanya Suma) i els ciutadans no puguin triar. Està desitjant tornar al vermell o al blau, homogeneïtzant a tot ciutadà que no sigui socialista. I aquest seria el gran error", afirma Rivera en una entrevista a el diari 'El Mundo'.



En la seva opinió, Ciutadans ha de fer "just el contrari: defensar i mobilitzar el nostre electorat perquè la gent vagi a votar sense tapar-se el nas".



Pel líder de Cs, la coalició no és viable tampoc per al Senat perquè "hi ha un plantejament antagònic: Ciutadans vol tancar el Senat i el PP vol col·locar senadors".



"Ho dic obertament i va en el nostre programa: per a mi avui el Senat és una cambra inútil que o es reforma o es tanca. Aquest plantejament reformista xoca de ple amb el del PP. Que cada partit tingui el seu programa i digui als votants què va a fer ", subratlla.



Preguntat pels primers frecs en el Govern de la Comunitat de Madrid, Rivera indica que "si el PP es pensa que governar en coalició amb Cs és tapar-li les seves escombraries, s'equivoca".



"Governar Madrid és netejar-la de corrupció, caigui qui caigui, es digui com es digui i sigui del partit que sigui. O algú va pensar que els votants de Cs van votar per tapar la corrupció a Madrid?", Ressalta.



CRISI INTERNA DE CS



Pel que fa a la crisi interna del seu partit que va donar inici amb les sortides de Toni Roldán i Francisco de la Torre, Rivera ha minimitzat la situació i ha defensat que en Cs "es tria als candidats per primàries i hi ha debats en l'Executiva" .



"Debatem al seu dia la posició respecte de Sánchez i vam decidir ser una alternativa i si no guanyàvem, quedar-nos en l'oposició -assenyala-. Aquestes persones van votar a favor i caldrà preguntar-los per què han canviat d'opinió. Altres persones, després de votar , van fer el programa electoral per a les autonòmiques i arribem a acords autonòmics votant a favor d'ells també ".



I incideix que, amb les votacions realitzades en determinats temes, ell no ha canviat de posició: "Jo no he d'explicar un canvi de posició perquè jo no he canviat. Els que han canviat que expliquin per què, quins interessos tenen".



"El que no poden pretendre [els crítics] és que la immensa majoria del partit que té una estratègia, un rumb, un programa i un compromís amb els electors faci el que altres diuen de cop i volta", diu, per afegir que " el que no és legítim és qüestionar els resultats democràtics dels militants d'un partit i dels seus votants, que coneixien una posició nítida quan van anar a votar ".



MATEIX PROGRAMA DES DEL 28-A



De fet, Rivera assegura que les sortides de Roldán i De la Torre de Cs no les entén com una "qüestió de lleialtats personals" sinó de "lleialtat a un projecte", atès que, segons apunta, el programa de Cs és el "mateix "que el que van presentar per a les eleccions generals del passat 28 d'abril i, per tant," el que ha canviat és l'opinió d'unes persones ". "Si Cs hagués passat de defensar la gestació subrogada, el matrimoni LGTBI o la custòdia compartida a defensar el contrari en dos mesos, ja que tindrien raó", afegeix.



Rivera també ha precisat que no es va referir a la gent que s'ha anat del partit quan va dir que "qui volgués presentar-se a les eleccions i canviar la voluntat d'un partit que munti un altre". "Em referia als que han fet informes de bancs o empreses dient el que havíem de fer", afegeix.



Albert Rivera defineix a Cs com un partit liberal del qual se sent "orgullós" i que concep com "el millor preparat en aquests temps", ja que, al seu parer, "el liberalisme és el millor antídot contra nacionalismes i populismes". "El liberalisme és la ideologia de la globalització -comenta-. La gran divisió ideològica del segle XXI es fixa entre favorables o contraris a la globalització. El debat a Europa no és si ets més o menys socialista o conservador, sinó si ets proteccionista o si creus en la globalització, en el lliure comerç ".



SOBRE VOX



D'altra banda, el líder de la formació taronja no detalla durant l'entrevista si Cs governaria amb Vox, tot i que assegura que "és més funcional fer governs de coalició a dos, que ja és difícil, que una amalgama de tres o més".



No obstant això, no descarta que el seu partit voti lleis de la formació que dirigeix Santiago Abascal, ja que Rivera entén que "legislar és posar-se d'acord" i, segons assenyala, Cs ja ha votat a favor de lleis de PP, PSOE i fins i tot Podem . Si bé, diu de Vox que hi ha coses que proposa en matèria moral i de llibertats que li semblen "passos enrere".