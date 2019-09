Els CDR carreguen contra Torra en vigílies de la Diada

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han carregat contra el president de la Generalitat, Quim Torra, en vigílies de la Diada de l'11 de setembre, i és que, no contents amb la seva gestió, prefereixen que Torra no acudeixi a la tradicional manifestació del Dia de Catalunya.









Des dels CDR acusen el president de no haver complert amb les promeses electorals i fa referència als "més de 700 activistes encausats" amb motiu del procés a favor de la independència de Catalunya.





Segons l'opinió dels CDR, se'ls ha criminalitzat per les seves actuacions, que si bé no són molt ortodoxes, ells consideren que són pacífiques i lícites.





En un escrit dels comitès independentistes, asseguren: "Ens han volgut desmobilitzats i criminalitzats, a cop de denúncies i a cop de muntatges policials, i també amb l'acusació particular de la Generalitat".





Per això, consideren que Torra no és benvingut en els actes de la Diada i adverteixen: "Els CDR seguim, no defallim i, encara que siguin temps incerts, en peu, lluitarem fins a la plena llibertat".