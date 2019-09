Interior no envia policies a la Diada després de dos anys de reforç

El Ministeri de l'Interior no té previst mobilitzar agents d'unitats de seguretat ciutadana, els coneguts com antiavalots, per reforçar com en els dos últims anys les plantilles de Catalunya de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil coincidint amb la celebració de la Diada de l'11 de setembre i l'1-O.





La decisió contrasta amb la dels dos últims anys, on es van arribar a mobilitzar agents de fora de Catalunya, principalment en 2017.





La Diada de fa dos anys va coincidir amb l'inici de l'operatiu especial per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració unilateral d'independència.





Llavors va ser el Govern del PP, amb Juan Ignacio Zoido al Ministeri de l'Interior, qui va ordenar que uns 6.000 policies i guàrdies civils es desplacessin a Catalunya, pernoctant molts d'ells en vaixells atracats en ports, en un context de màxima tensió que va derivar dies després en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Fa un any, en el primer aniversari de la votació il·legal, el Ministeri encapçalat per Fernando Grande-Marlaska va ordenar que es traslladessin uns 500 agents d'una desena de grups de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) per a la custòdia d'edificis oficials i en previsió de possibles aldarulls de seguretat ciutadana.





Per a aquesta Diada, segons les citades fonts, qualsevol eventualitat s'atendrà amb els 6.000 efectius que formen part de les plantilles de la Policia i la Guàrdia Civil a Catalunya. A aquests se suma un parell de grups de reforç de la Unitat Central d'Intervenció (UCI) de la Policia, desplegats de forma contínua per a, entre altres comeses, fer-se càrrec del pas fronterer de la Jonquera (Girona).