Foment del Treball ha exigit aquest dimarts responsabilitat política per reduir els riscos polítics a Espanya que puguin intensificar la desacceleració econòmica, amb especial referència als pressupostos públics, tant a nivell estatal com autonòmic i local: "Cal construir majories que donin governabilitat al país".









En la roda de premsa de presentació d'Informe de Conjuntura, el director del departament d'Economia, Salvador Guillermo, i el president de la comissió d'Economia i Fiscalitat, Valentí Pich, han defensat que, tot i el menor creixement econòmic, no s'albira 1 crisi econòmica a curt termini: "Estem davant d'un suavització del cicle econòmic, no davant d'una nova crisi".





Guillem ha alertat que la situació econòmica s'està desaccelerant i ve enfosquida com a conseqüència de l'augment dels riscos polítics, tant internacionals --com el Brexit i les discussions entre els Estats Units i Xina-- com interns: "La història ens ensenya que la recerca de solucions individuals en un món globalitzat enfosqueix més la crisi".





"GOVERNABILITAT"





Ha demanat que els partits contribueixin a la governabilitat i que, davant un Congrés més matisat, totes les formacions han de ser conscients que cal fer més permeable la feina tant al poder legislatiu com l'executiu: "No pot ser de cap manera que la excepció, que és la pròrroga pressupostària, sigui la norma".





"És molt important donar un senyal inequívoc que la qüestió política és una qüestió relativament resolta i que s'ha de fer a través dels partits polítics, aprovant els pressupostos de les institucions, tant a l'Estat, Catalunya i Barcelona", ha insistit.





A més ha sostingut que, si no hi ha acord en dues setmanes, hi haurà unes segones eleccions, cosa que, segons ell, forçaria a arribar a un pacte amb més pressió a sobre perquè seria "difícilment digerible" arribar a unes terceres eleccions.





ECONOMIA





Guillem ha explicat que la inversió no està creixent el que hauria, encara que els tipus d'interès són els més baixos de la història, cosa que indica que el món empresarial està esperant a tenir més clar l'escenari per poder decidir aquestes inversions: "Hi ha un procés disruptiu, que és l'economia 4.0, i l'existència de riscos polítics".





En el segon trimestre, l'economia del conjunt d'Espanya va créixer a menor ritme que en el primer, amb una moderació de la inversió, mentre que la catalana va accelerar lleugerament el seu avanç en el mateix període, però es manté encara per sota de la mitjana de tot Espanya.





OCUPACIÓ





La patronal ha vaticinat un creixement suau de l'ocupació i ha cridat a no perjudicar aquesta tendència, evitant les previsions massa pessimistes i prenent mesures per seguir creixent i creant ocupació.





En aquest sentit, Guillem ha dit que la desigualtat no es combat generant nous impostos, sinó amb polítiques d'ocupació, i ha apostat per crear un pla de xoc en el sector de la construcció --un dels més castigats-- i crear habitatge assequible: "La millor inclusió social és la feina".





La patronal ha matisat que el concepte de creixement inclusiu --definit per l'OCDE com el que crea oportunitats i distribueix els dividends de l'increment de la prosperitat-- passa per formar les persones i establir mecanismes per evitar el fracàs escolar: "Considerem vital la qualitat del treball i els elements de formació de la població".





A més, Valentí Pich ha situat Barcelona a la lliga de grans ciutats davant el protagonisme creixent de les urbs enfront dels països, i ha defensat que la capital catalana -entesa com la totalitat de la zona metropolitana-- pot jugar "un paper rellevant" a nivell global.