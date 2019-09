L'independentisme afronta la Diada més dividit que mai i sense un full de ruta compartit

Tot i que la consigna oficial de partits, entitats i Govern consisteixi en una crida general a la mobilització, aquesta Diada es preveu com la menys entusiasta de totes les que s'han celebrat des que va començar el 'procés'.





La manca d'una estratègia consensuada que uneixi a totes les famílies 'indepes' i l'absència d'una resposta unitària davant la sentència del Tribunal Suprem --que es farà pública abans del proper 16 d'octubre-- fan efecte en un moviment que sempre ha fet gala d'una gran unitat d'acció política.





Mentre ERC juga a temptejar el possibilisme que va fer de l'antiga Convergència la peça central de l'escenari polític català, JxCat, el PDeCat i la Crida es barallen per recollir els vestigis de l'antic espai convergent.





Puigdemont i Junqueras lliuren una guerra en sordina per fer-se amb el lideratge del moviment independentista, mentre que Torra oficia de vicari i Artur Mas obra els seus moviments a l'ombra. Tot això impedeix que les forces hegemòniques de l'independentisme hagin tan sols llimat asprors abans de la cita anual més important del separatisme.





Els dies previs a l'11-S han tornat a estar marcat pel debat al voltant de si avançar o no eleccions amb la publicació de la sentència del 'procés'.









L'ENTUSIASME 'INDEPE', EN HORES BAIXES





Tot això s'ha reflectit en el pols ciutadà. Els mateixos organitzadors de la celebració van reconèixer ja fa setmanes que aquest any les inscripcions havien caigut en picat respecte a edicions anteriors.





Potser per això mateix els actes planejats en aquesta edició siguin més modestos que la V o la cadena humana que es van planejar en les etapes anteriors de l'ANC. A la tarda, la manifestació independentista convocada per l'Assemblea no tindrà la tradicional 'performance' que s'ha realitzat en altres ocasions ni ocuparà una sola gran via: s'ha convocat als assistents a les 16.00 hores a la plaça Espanya i als carrers adjacents.





L'entitat presidida per Elisenda Paluzie ha explicat que fins diumenge tenien comptabilitzats 300.000 inscrits, amb 1.000 autocars plens que acudiran a Barcelona des de diferents punts de Catalunya i que han venut 240.000 samarretes. Davant d'aquesta dada, cal recordar que el dia abans de la festivitat de 2018, els organitzadors van comptabilitzar 460.000 inscrits, 1.500 autocars complets, i 270.000 samarretes dissenyades per a la mobilització.





Tot això fa pensar que els propis organitzadors han estat previnguts davant la possibilitat que aquesta Diada punxi. Si és així, haurien triat un escenari amb menys aspiracions per reduir el dany que provocaria una imatge de carrers i avingudes semibuides de manifestants.





CANVI DE PLANS PER LA PLUJA





D'altra banda, la pluja ha trastocat els plans de la Generalitat i al Parlament, l'acte oficial havia de celebrar-se aquest dimarts a les 22.00 hores, però que les condicions climatològiques ho han impedit.





Per aquest motiu, l'acte, sota el lema 'Tornarem' se celebrarà a la mateixa hora i al mateix lloc el dimecres; estarà presidit per Torra i el president del Parlament, Roger Torrent, i comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.