Iglesias aposta ara per un pacte 'a la italiana'

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tornat a intentar arribar a un pacte i "estendre la mà" aquest dimecres 11 de setembre al líder socialista, Pedro Sánchez, per arribar a un acord que permeti una coalició, i li demana que copiï el model italià, on el PD ha arribat a un acord per governar en coalició amb el moviment Cinc Estrelles. "És preferible sempre un Govern de coalició abans que repetició electoral", ha indicat.









Durant el ple al Congrés, en què Sánchez ha donat compte dels últims consells europeus, Iglesias ha proposat que sobre la base de les propostes dels dos partits de juliol es senten a negociar, i recorda que encara que no serà satisfactori per a cap de les dues formacions, "guanyaria la ciutadania espanyola".





"Li torno a estendre la mà, li proposo que sobre la base d'aquestes dues propostes de juliol ens asseguem a negociar, no serà satisfactori per a cap dels dos partits", ha apuntat, per després recordar que el seu grup ha cedit en les seves posicions inicials acceptant el veto a la seva persona i assumint que no tindrien la proporcionalitat que li correspondria per vots.





La proposta socialista a la qual es refereix és la d'una vicepresidència social per Irene Montero i els ministeris de Sanitat, Igualtat i Habitatge . A aquesta, Esglésies va sumar al juliol que li cedissin la gestió de les polítiques actives d'ocupació.





Per això, s'ha dirigit directament a Sánchez per asseverar que si bé des del PSOE és evident que no volen un Govern de coalició, si hi ha acord "encara que no sigui satisfactori", amb ell guanyaria la ciutadania espanyola i "es podria recuperar l'esperança d'un Govern decent ".





A més, li ha suggerit que miri el model italià, en el qual veu "paral·lelismes" amb la situació "espanyola, i li ha recordat que la societat italiana no va veure bé la intenció de Salvini d'avançar les eleccions per avantatges electorals.





"LA GRAN ESPERANÇA de la socialdemocràcia"





Durant la seva intervenció davant l'hemicicle, Iglesias ha comentat que Sánchez "va ser la gran esperança de la socialdemocràcia al món" i s'ha mostrat convençut que pot seguir sent així, però li ha advertit que "si segueix mirant a la dreta, perdrà el seu "valuosíssim" crèdit polític.









En aquest sentit, ha insistit que per afrontar els reptes crucials europeus que afectaran de ple a Espanya, com la possible recessió i el 'brexit', s'han de generar "certeses" i per això cal "un govern estable amb una base parlamentària sòlida ".