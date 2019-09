PP i Podemos critiquen la "ridícula" actuació del Govern amb l'Open Arms

PP i Podemos han coincidit a retreure al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, la seva actuació en la crisi de l'Open Arms del passat mes d'agost, acusant-lo d'haver fet el "ridícul" internacional i de no haver "defensat la tasca de les ONG "amb les seves decisions. Mentrestant, el líder socialista ha defensat un Pacte per la migració a Espanya.





Sánchez ha comparegut, aquest dimecres 11 de setembre, al Congrés per informar sobre els consells europeus celebrats el passat mes de juny, i en la seva intervenció ha cridat a un acord en matèria migratòria com a política "fonamental" per al país, i ha proposat refozar els agents fronterers i potenciar el Frontex.









A aquest discurs, el president del PP, Pablo Casado, ha respost criticant les polítiques que l'executiu socialista ha pres en aquesta matèria des de juny de 2018. En concret, l'ha acusat de provocar un "efecte crida" amb l'Aquarius i de fer un "ridícul que ha traspassat fronteres" amb l'Open Arms.





Perquè, segons el popular, Sánchez "només encerta" i "redueix el nombre d'arribades" de pasteres quan "rectifica" i, en aquest cas, quan "posa en marxa les mesures que el PP exercia" quan era a la Moncloa , com "reforçar la tanca i les forces i cossos de seguretat, fer servir el rebuig en frontera o negociar les repatriacions amb el Regne del Marroc".





UN GOVERN "EQUIVOCAT"





No obstant això, el líder dels socialistes ha assenyalat que la seva política, només en els últims mesos, s'ha reduït en un 45% l'arribada i entrada a Espanya de migració irregular, en comparació amb "l'època en què estava governant" el PP .





Sánchez també ha rebut crítiques des de la bancada de Unidas Podemos a la seva tasca en matèria d'immigració. El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha qüestionat la manca de claredat del Govern en aquesta matèria, posant com a exemple que encara no ha decidit si treu les concertines o no de la tanca.





Tampoc ha agradat als 'morats' l'actitud de l'Executiu amb l'Open Arms. "Es va equivocar al amenaçar-los amb sancions", ha declarat Iglesias, per recordar a Sánchez, a continuació, que un Govern que respecta els drets humans ha de defensar a les ONG, que estan fent la feina que haurien d'estar fent els estats ".





RETRETS DE VOX EL PP





Per contra, Vox ha dirigit les seves crítiques al PP i al discurs de Casado que, al seu parer, defensa "les mateixes polítiques migratòries" de l'esquerra. En concret, el president de la formació, Santiago Abascal, ha rebutjat que el Govern Popular de la Comunitat de Madrid hagi destinat 24 milions més dels Menors Estrangers no Acompanyats (MENA).





Per Abascal, és Espanya qui ha de decidir qui entra en territori espanyol, i no la UE, i ha retret que, tot i que Sánchez ha fet declaracions similars sobre aquest tema, només se li digui "xenòfobs" al seu partit.





Finalment, el portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, ha cridat a posar-se d'acord a Europa per elaborar polítiques més eficaces, començant per "separar" aquestes mesures amb les polítiques d'asil "que no tenen res a veure". En aquest sentit, li ha demanat que miri cap a les autonomies, en general, i cap al Govern basc, en particular, perquè "les regions tenen molt a dir".