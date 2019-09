Vox desplega el seu antieuropeisme al Congrés dels Diputats

Vox ha aprofitat el ple del Congrés dels Diputats dedicat al Brexit per desplegar el seu antieuropeisme i justificar la decisió de la Gran Bretanya d'abandonar Europa i de pas criticar les seves polítiques econòmiques i de migració.





El president del partit de la ultra dreta, Santiago Abascal, ha reptat aquest dimarts a PP, Ciutadans i PSOE a crear una plataforma sota el nom de "Brussel·les Suma", tenint en compte que els tres partits participen d'un "groller" repartiment de "butaques" a les institucions europees que a la seva formació li causa "estupor".









"Si estan d'acord en això per què no van junts a les eleccions i en lloc d'un Espanya Suma plantegen un Brussel·les Suma?", Ha deixat anar durant la seva intervenció en el debat sobre els últims Consells Europeus que té lloc al Congrés rebutjant , un cop més, la idea del líder del PP, Pablo Casado, de crear una aliança electoral amb Vox i els d'Albert Rivera.





Abascal ha recriminat a Sánchez que hagi acudit al Congrés a "llegir el que li han dictat a Europa" amb un "discurs buit" de "llenguatge pompós" ja PP i Ciutadans que participin d ' "un repartiment de butaques i càrrecs" que causa " estupor "perquè es fan servir com a" premis o càstigs "dels partits.





En aquest context, ha deixat clar que Vox no va a "participar de la política d'camarilles" a la UE perquè el que defensa és una "Europa forta i lliure, de nacions sobiranes que cooperen lliurement per defensar els seus treballadors i empreses" i no "la màquina descontrolada i voraç" en què, segons la seva opinió, s'ha convertit la Unió.





Abascal ha reservat un moment del seu discurs per felicitar el ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, per la seva elecció com a responsable d'Exteriors de la Unió, però ha subratllat que "als europeus els és igual qui lideri" les institucions europees perquè " no noten la diferència ".





NO SER "BOTONS" DE PARÍS I BERLÍN





"Espanya ha de ser alguna cosa més a Europa que els obedients botons de París i Berlín", ha asseverat, alhora que ha insistit que constitueix una "ofensa" que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugit de la Justícia espanyola, "segueixi vivint tan tranquil a Brussel·les".





Pel que fa al Brexit, el líder de Vox, ha subratllat que la sortida del Regne Unit no és la "causa" dels mals europeus, sinó "la conseqüència d'una deriva europea errònia". "Cal pensar què s'ha fet malament perquè els britànics es vulguin marxar", ha apuntat, abans de recriminar a Sánchez hagi "abandonat" al Camp de Gibraltar malgrat la seva extensa "xerrameca" sobre el Penyal.





POLÍTICA MIGRATÒRIA





Vox també ha aprofitat per dirigir les seves crítiques al PP i al discurs de Casado a matertia d'immigració sobre la gestió del Govern amb l'Open Arms i ha assegurat que, al seu parer, els populars defensen "les mateixes polítiques migratòries" de l'esquerra.





En concret, el president de la formació, Santiago Abascal, ha rebutjat que el Govern Popular de la Comunitat de Madrid hagi destinat 24 milions més dels Menors Estrangers no Acompanyats (MENA).





Per Abascal, és Espanya qui ha de decidir qui entra en territori espanyol, i no la UE, i ha retret que, tot i que Sánchez ha fet declaracions similars sobre aquest tema, només se li digui "xenòfobs" al seu partit.





CANVI CLIMÀTIC





Finalment, Vox ha aprofitat l'anunci de Pedro Sánchez de declarar l ' "emergència climàtica" si forma Govern per rebutjar que la UE pugui "prohibir" a Espanya "l'ús del cotxe o l'avió" o "dir-li què menjar" en funció " del concepte inventat de l'Europa climàticament neutra ".





"I aquest és el concepte en llenguatge politiques. En el llenguatge vulgar ecologista és la bogeria aquesta de què els galls violen a les gallines", ha apuntat. Per Abascal, la UE s'ha configurat a imatge de la "dictadura progre d'esquerres o de dretes" ia "caprici" de les "elits i lobbies globalistes".