La manifestació independentista de la Diada marca mínims de participació

L'assistència a la manifestació de la Diada toca fons. Segons les dades facilitades per la Guàrdia Urbana, l'acte convocat per l'ANC ha congregat a 600.000 assistents, la pitjor dada de participació des que van començar les Diades del 'procés'.





Malgrat que l'entitat organitzadora havia comunicat que s'havien aconseguit 450.000 convocats, durant les últimes setmanes s'havia constatat el descoratjament entre les files independentistes a l'hora d'inscriure's en el formulari facilitat per la pròpia Assemblea.









UNA MANIFESTACIÓ MÉS DISPERSA





La manifestació convocada per l'ANC ha començat a congregar milers de manifestants des de les 15.00 hores d'aquest dimecres. Els manifestants han decidit acudir amb previsió per a anar ocupant el seu espai en alguns dels 26 trams de la concentració abans de l'arrencada dels parlaments, programats per a començar a l'hora simbòlica de les 17:14.









La mobilització, a la qual estaven convocats els participants a partir de les 16 hores i que per primera vegada no ha tingut una 'zona 0' reservada a les autoritats i partits, s'ha dividit en 26 trams i ha comptat amb un total de 450.000 inscrits prèviament.





L'objectiu dels organitzadors ha estat simbolitzar amb la confluència dels carrers on ha discorregut la manifestació (Parallel, Creu Coberta, Tarragona, Maria Cristina i Gran Via) la pluralitat de l'independentisme per a aconseguir un objectiu comú: la independència.





UNA LECTURA GUIONITZADA PER COMENÇAR





Ada Parellada, Isona Passola, Carme Sansa, Francesc Ribera 'Titot' o Lluís Llach han estat alguns dels membres de la societat civil que han participat en la lectura guionizada de com és la societat civil catalana des del punt de vista de l'independentisme.





Lluís Llach ha demanat "construir desobeint, si fa falta", mentre que el músic 'Titot' ha demanat unitat d'acció a tots els actors de l'independentisme: "Plantem cara junts!".









"HO TORNAREM A FER"





Després d'aquesta presentació dedicada a enaltir les virtuts dels catalans, han sortit a l'escenari els responsables de la AMI (Associació de Municipis per la Independència), l'ANC i Òmnium. En aquesta part de l'acte s'esperaven els discursos més polítics de la jornada, pensats tant per a animar a les bases del moviment com per a llegir-los la cartilla als partits polítics.





Josep Maria Cervera, president de l'Associació de Municipis per la Independència, ha titllat Espanya de ser un Estat "demofòbic" i "autoritari". Cervera també ha agraït a "persones i entitats" que envien missatges als polítics presos i ha tancat la seva intervenció amb un "Ho tornarem a fer".





"Ho heu tornat a fer!". Així ha recollit el guant de Cervera el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. El representant de l'entitat cultural ha afirmat que l'actuació de l'Estat sol ha servit per a "enfortir la nostra convicció que al nostre país de drets i llibertats no té cabuda el règim del 78".





"Ve una sentència dura", ha advertit Mauri als convocats, "una sentència que busca humiliar-nos". A continuació Mauri ha tingut un record per a Jordi Cuixart, el president d'Òmium Cultural, actualment empresonat en Lledoners. "No ens perdem en batalles estèrils i construïm una resposta democràtica", ha clamat Mauri, abans de llançar un "Visca la llibertat i visca la República!".









PALUZIE NO CRITICA ALS PARTITS





L'últim torn ha estat per a Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC. La líder 'indepe' s'ha abstingut de llançar una crítica directa als partits, ni de recomanar quins han de ser els pròxims passos a seguir per a aconseguir la independència de Catalunya.





Al contrari que la seva antecessora en el càrrec, Paluzie no ha interpel·lat directament als actors del 'procés' i s'ha limitat a llançar proclames en favor de l'independentisme. Així mateix, ha reclamat que es valori tant les parts positives com les negatives del moviment independentista.









Respecte a la sentència, ha afirmat que té un únic objectiu: "Matxacat al moviment independentista. Avui els vam demostrar que estem drets". En referència al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, Paluzie s'ha mostrat desconfiada de la seva voluntat de diàleg. A més, li ha retret que s'hagi referit a Catalunya durant una sessió de control al Govern com un "territori" en comptes d'una nació.





Per a tancar la seva intervenció, la presidenta de l'ANC ha llegit una carta de Jordi Sánchez i ha arengat als manifestants a lluitar per una "Catalunya lliure".









TORRA LA VEU REEIXIDA





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que la manifestació de la ANC d'aquest any ha estat un èxit i ha assegurat que la independència estarà a partir d'ara "en el centre de l'acció política".





"Avui som milers manifestant-nos per un lema molt senzill: Objectiu, independència. I això és el repte i això és el que farem. Avui es tanca una etapa i es comença a respondre ja avui a les sentències, posant l'objectiu de la independència en el centre de l'acció política", ha expressat en declaracions als periodistes en la manifestació.





El president ha sostingut que això és símptoma del "èxit immens de la Diada", i ha assegurat que ell no tenia cap dubte que així seria, per la seva confiança en els catalans.