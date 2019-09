Merkel segueix creient en un acord entre el Regne Unit i la UE

La Canceller alemanya Angela Merkel espera un acord entre el Regne Unit i la UE sobre l'Brexit, tot i les incerteses sobre la situació politica a Londres.





En un discurs a la cambra baixa del Parlament Alemany (Bundestag), Angela Mekel ha assegurat que està "fermament convençuda" que encara hi ha "totes les oportunitats" perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea de manera ordenada, és a dir, amb un acord.





"I el Govern alemany es comprometrà a fer això possible per a l'últim dia", ha insistit la Canceller durant els debats sobre el pressupost 2020 al Bundestag. Angela Merkel ha afegit, però, que Alemanya "també s'ha preparat per a un començament desordenat".





El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha dit que intentarà trobar un nou acord de sortida amb la UE a la cimera de la UE dels dies 17 i 18 d'octubre, després de patir una sèrie de revessos a la Cambra dels Comuns britànica, inclosa la pèrdua de la seva majoria parlamentària.





Dimarts, el líder conservador, que va donar per fet el Brexit el 31 d'octubre, va ordenar al parlament que prengués un descans forçat de cinc setmanes en una acció molt controvertida.





L'oposició britànica vol assegurar-se que es descarti la possibilitat d'un "no deal" i del caos econòmic i que Brexit es posposi durant tres mesos si no s'arriba a un acord abans del 19 d'octubre, tal com va votar al Parlament la setmana passada.





Johnson vol renegociar la clàusula de bloqueig a la frontera irlandesa, una qüestió molt delicada. Londres i Brussel·les no estan d'acord en com mantenir aquesta frontera oberta després de Brexit.





A més, aquest mateix dimecres un tribunal d'Escòcia declara il·legal la suspensió del Parlament britànic , tot i que la decisió final queda en mans del Tribunal Suprem.