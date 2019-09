La intel·ligència artificial també ajuda als pacients de Parkinson

Un grup d'investigadors ha millorat el tractament de neuroestimulació dels pacients amb Parkinson en aplicar a la carta, és a dir, només quan el pacient ho necessiti, mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial.









El sistema ha estat creat per un equip multidisciplinari d'investigadors pertanyents al Centre de Tecnologia Biomèdica de la Universitat Politècnica de Madrid i a les universitats Carlos III de Madrid, la d'Oxford (Regne Unit) i la de Coventry (Regne Unit) i el seu objectiu era reduir la quantitat d'impulsos elèctrics que rep el pacient sense ser sempre necessaris.





Actualment, els símptomes dels pacients amb Parkinson es tracten o bé amb un tractament farmacològic, o bé mitjançant estimulació cerebral, és a dir, mitjançant la implantació d'un neuroestimulador que proporciona corrent elèctric a través d'una sèrie d'elèctrodes en l'àrea del cervell que controla el moviment de forma continuada, independentment de si el pacient ho necessita en aquest moment o no, el que pot induir a efectes adversos en el pacient, com ara la parestèsia i el deteriorament cognitiu, entre d'altres.





Per això, la novetat d'aquest tractament és que es realitzi sota demanda. És una estratègia més beneficiosa per al tractament d'aquesta malaltia perquè "el dispositiu ha d'estimular només quan el pacient ho necessiti, sota demanda i en temps real" assenyala Carmen Cámara, investigadora de l'CTB-UPM.





"Desenvolupar un sistema com aquest requereix desentranyar el funcionament de les xarxes cerebrals implicades, entenent quin comportament neuronal es genera en diferents estats clínics quan el pacient presenta símptomes com el tremolor, i com es comporta quan el pacient no els té", afegeix Cámara.





Per dur a terme aquest treball, els investigadors han estudiat aquest comportament observant la sincronització de les neurones en els diferents estats clínics mitjançant mètodes matemàtics de connectivitat funcional. Han trobat que, quan el pacient presenta tremolor, la sincronització de les neurones canvia. Aquest canvi en la comunicació neuronal pot ser utilitzat com a element de decisió perquè el dispositiu sàpiga quan començar l'estimulació.





El sistema que han desenvolupat els investigadors ha estat dissenyat sota el paradigma de la intel·ligència artificial 'data stream Minning'. "Són algoritmes innovadors capaços de treballar en escenaris demandants, havent de processar i oferir una ràpida resposta", explica Cámara, i afegeix que "tal és el cas dels neuroestimuladores, que registren senyal cerebral de manera contínua durant tota la vida del pacient, sent necessària la monitorització i presa de decisions permanent".





Així, el sistema proposat és capaç de funcionar amb un 100 per cent de precisió, el que significa que és capaç de detectar, sense error, l'estat en què es troba el pacient en cada moment.

La malaltia de Parkinson és en l'actualitat la segona patologia neurodegenerativa més important quant a la seva incidència, però s'estima que es converteixi en la primera a 2040 superant a l'Alzheimer.