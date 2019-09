Draghi juga totes les seves cartes, però demana als governs que aprovin estímuls fiscals

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ha aprovat aquest dijous el que apunta a ser el seu últim paquet de mesures abans de acomiadar-se de la institució el proper 31 d'octubre, tot i que ha instat els governs de l'eurozona a què prenguin partit mitjançant estímuls fiscals.









"Draghi s'ha acomiadat amb un 'big bang'. Tot i que, oficialment, avui era la seva penúltima reunió del BCE, probablement ha deixat lligada la política monetària per als pròxims anys", assegura l'economista en cap d'ING Alemanya, Carsten Brzeski .





La institució amb seu a Frankfurt ha sorprès els mercats anunciant un complet paquet de mesures: baixada del tipus de facilitat de dipòsit, segmentació a l'hora d'aplicar els tipus sobre l'excés de reserves, modificació de l'orientació a futur, reinici de les compres d'actius i modificació de les properes subhastes de liquiditat.





"Tots els instruments estaven sobre la taula i llestos per ser usats. Bé, això és el que hem fet", ha postil·lat Draghi en la roda de premsa posterior a la trobada del Consell de Govern del BCE.





"Les mesures han estat més agressives del que s'havia anticipat, el que revela la preocupació del BCE per la situació de la Unió Econòmica i Monteria", ha explicat el director d'anàlisi macroeconòmic i financer del servei d'estudis de Mapfre, Gonzalo de Cadenes-Santiago .





No obstant això, el banquer italià ha reconegut que el BCE cada vegada té més difícil influir en el creixement econòmic i els preus per si sol, i va revelar que entre tots els bancs centrals nacionals de l'eurozona hi havia un "consens unànime" en què la política fiscal s'havia de convertir en l'eina principal.





De fet, Draghi ha subratllat que, si es posessin en marxa mesures fiscals expansives a l'eurozona, l'impacte del paquet de mesures anunciat seria més gran, mentre que el temps que necessitaria estar en vigor seria menor.





"El paquet d'avui probablement revitalitzarà la recerca de rendiments, i esperem que els mercats de crèdit es recuperin", afirma la gestora de renda fixa de Fidelity International Rosie McMellin.





LES PERSPECTIVES EMPITJOREN





La posada en marxa d'aquesta nova bateria de mesures per estimular l'economia ha estat la "resposta" al fet que la inflació segueixi per sota de l'objectiu del BCE de mantenir-se a prop, però per sota, del 2%.





Així, el BCE ha revisat a la baixa els seus pronòstics trimestrals pel que fa a inflació i creixement del producte interior brut (PIB), atès que els riscos per a l'economia de l'eurozona segueixen alineats a la baixa.





D'aquesta manera, les noves previsions del BCE preveuen un creixement del PIB de la zona euro del 1,1% per a 2019, una dècima menys que abans, mentre que el pronòstic per al 2020 s'ha revisat en dues dècimes a la baixa, fins al 1,2%. Per 2021, l'institut emissor ha decidit mantenir la xifra en l'1,4%.





"Els riscos al pronòstic segueixen alineats a la baixa per factors geopolítics, l'augment del proteccionisme a nivell mundial i les debilitats dels països emergents", ha afegit Draghi.





Pel que fa a la inflació, el BCE ara espera que tanqui 2019 amb un increment del 1,2%, una dècima menys que l'estimació anterior. Per 2020, la revisió ha estat més voluminosa, ja que l'entitat espera que la inflació sigui de l'1%, quatre dècimes menys. Per 2021, el BCE considera que l'alça dels preus serà del 1,5%, una dècima menys que abans.





"Una política monetària més flexible podria enfortir la demanda interna per compensar la debilitat de la demanda externa, però amb el creixement de l'economia nacional en línia amb la tendència, les mesures adoptades avui pel BCE tindran, en el millor dels casos, un petit impacte positiu ", ha alertat l'economista de Schroders Azad Zangana.