Iceta demana més autogovern i millor finançament per a Catalunya

El primer pas per solucionar la crisi política a Catalunya passa per acordar al Parlament una proposta de reforma de l'Estatut que millori l'autogovern i el finançament, ha defensat aquest dijous el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.









En una conferència a l'Ateneu de Madrid titulada 'L'Ideal Federal', Iceta ha advocat per aplicar el principi d'ordinalitat en el sistema de finançament autonòmic, de manera que les regions que més aporten no es vegin perjudicades després de ser solidàries amb les més pobres .





En paral·lel a aquesta reforma de l'Estatut, Iceta ha apostat per anar treballant cap a una reforma constitucional que reconegui de manera més clara que Espanya és "plural i diversa". Això sí, ha reconegut la dificultat de definir Catalunya com una nació si s'entén aquest terme com "subjecte titular de la sobirania", el que no és el cas dels socialistes catalans, ha precisat.





Ha posat com a exemple la denominació oficial del lander alemany de Baviera, que és "Estat Lliure de Baviera", un terme que en cap cas, ha subratllat, compromet la unitat d'Alemanya.





El dirigent socialista ha cridat l'atenció pel que fa al fet que Espanya és "l'únic país" on en general es pensa que el federalisme "desintegra", quan la principal característica dels Estats federats és que són països units, i ha esmentat els Estats Units , Canadà, Austràlia o Àustria.