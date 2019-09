El Govern central compleix amb l'impuls de la Llei de Memòria Històrica promès per Sánchez

Pedro Sánchez es va comprometre en el seu discurs d'investidura a donar un nou impuls a la Llei de Memòria Històrica. I ja ha començat a posar-ho en pràctica. El passat mes d'agost, el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior va signar per indicació del ministre una ordre ministerial que declarava "d'utilitat pública" una associació de memòria històrica.









Aquesta entitat és l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, una organització que a més de promoure l'excavació de fosses comunes a tota la Península ha incoat una querella a l'Argentina perquè es jutgi per genocidi a Franco.





QUÈ IMPLICA AQUESTA DECLARACIÓ





Com a resultat de la declaració d'entitat "d'interès públic", l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica podrà gaudir d'alguns drets i avantatges previstos per la legalitat. En concret, podrà gaudir d'exempcions i beneficis fiscals, tant generals com específicament previstos per la llei a favor de les mateixes. Un dels avantatges més importants d'aquest estatut és que les organitzacions beneficadas poden rebre assistència lletrada de forma gratuïta.





Així mateix, els seus socis podran desgravar en la declaració de la Renda la quota que paguen a l'entitat. D'altra banda, l'Associació haurà a partir d'ara presentar periòdicament els seus comptes i mantenir un registre actualitzat de socis.