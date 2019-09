Les dietes riques en verdures redueixen el dolor en artritis reumatoide

Les dietes riques en verdures redueixen el dolor i inflamació en artritis reumatoide, segons ha confirmat una revisió d'estudis realitzada pel Comitè de Metges per una Medicina Responsable d'Estats Units, i que ha estat publicada a la revista 'Frontiers in Nutrition'.













L'artritis reumatoide és un trastorn autoimmune caracteritzat per inflamació que causa dolor i inflor i que, encara que se sap que els factors genètics juguen un paper important en el seu desenvolupament, està també molt influenciat per l'estil de vida com, per exemple, la dieta.





Així ho ha demostrat també aquest treball, en el qual es recorda que un estudi realitzat el 2015 va demostrar que els pacients que durant dos mesos es van alimentar amb una dieta rica en verdures van veure reduït el seu procés inflamatori, en comparació amb els que havien pres dietes més altes en greixos i productes animals.





Així mateix, altres treballs han evidenciat també que les dietes riques en greixos i carn processada s'associen amb un augment de marcadors inflamatoris, inclosa la proteïna C reactiva (PCR), mentre que les dietes basades en verdures i amb alt contingut en fibra s'associaven a nivells més baixos d'aquesta proteïna.





Però, també, el consum continuat de verdures ajuda a reduir el dolor a les persones amb artritis reumatoide, com així ho ha mostrat un estudi clínic aleatoritzat en el qual es van analitzar els efectes d'una dieta vegana baixa en greix en persones amb la malaltia en estat moderat o greu.





En concret, en aquest cas es va observar que després de quatre setmanes amb aquesta dieta, els pacients experimentaven millores significatives en la rigidesa matutina, al dolor, a la sensibilitat en les articulacions i en la inflamació d'articulacions.