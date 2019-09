Casado considera la proposta de Cs per investir Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, està disposat a reunir-se amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, però considera que és el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, el qual ha de respondre a l'oferta que realitzat el partit taronja, segons fonts de la direcció nacional dels populars.









En concret, Rivera ha proposat aquest dilluns a Casado que els dos partits s'abstinguin per facilitar la investidura de Pedro Sánchez a canvi que el líder del PSOE assumeixi tres compromisos relatius a Navarra, Catalunya i l'economia espanyola.





El president de Cs ha informat que s'havia posat en contacte amb Casado, i es reunirà amb ell aquesta tarda, per intentar pactar una "solució d'Estat" que eviti la repetició de les eleccions el 10 de novembre, davant el " fracàs "de Sánchez a l'hora de pactar amb Podem.





Fonts de la cúpula del PP han assenyalat, poc després de la proposta de Ciutadans, que és Sánchez el qual ha de contestar a Rivera, "ja que fins ara ha rebutjat totes aquestes propostes del PP".





No obstant això, les mateixes fonts han indicat que Pablo Casado "està disposat, com sempre ha fet, a reunir-se tant amb Albert Rivera com amb Pedro Sánchez".