​Sánchez truca els líders polítics per a negociar 'in extremis' la investidura

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha decidit telefonar durant el matí d'avui als líders dels grans partits nacionals per conèixer si estarien disposats a facilitar o no la seva investidura, han anunciat fonts socialistes.









Les trucades comencen pel líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, a les 11.00 hores; continuen amb el president del PP, Pablo Casado, a les 12.00 hores i finalitzen amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, a les 12.30.





El PSOE ha subratllat que el compromís de Sánchez és "obrir una legislatura sense necessitat d'anar a eleccions i disposar d'un govern estable, que és el que necessita Espanya".





Les trucades de Sánchez als tres principals partits de l'oposició es produeixen hores abans que els líders vagin a veure el Rei al palau de la Zarzuela per informar de la seva posició pel que fa a una eventual nova investidura del líder socialista.





Iglesias ha transmès a Sánchez que el seu grup confederal s'abstindrà en cas d'una eventual investidura, tret que el PSOE accepti un Govern de coalició amb Unides Podem, en aquest cas votarien sí, han informat fonts dels dos partits.





Durant la conversa telefònica que tots dos dirigents han mantingut, Sánchez li ha preguntat per la "decisió final" del seu grup parlamentari en cas que hi hagués un ple d'investidura. Iglesias ha comunicat al president que si acaba havent-hi acord entre el PSOE i Ciutadans, hauran de valorar el contingut del mateix per a llavors "decidir el seu vot final".





Per part seva, Sánchez li ha transmès a Iglesias que l'informarà "regularment" dels assumptes d'Estat. A diferència de l'ocorregut en anteriors contactes, després de la conversa telefònica totes dues formacions han acordat un text conjunt per a informar la premsa sobre els detalls de la conversa.





PABLO CASADO





El president del PP "rebutja donar suport a un Govern estable" del PSOE i "evitar amb això una repetició electoral", han lamentat fonts socialistes després de la conversa telefònica mantinguda entre el líder del PSOE i Casado.





En aquesta conversa, Sánchez ha traslladat la seva voluntat de constituir un Govern progressista "l'estabilitat del qual no depengui de les forces independentistes", per al que es necessitaria l'abstenció tècnica del PP, han afegit les mateixes fonts.





ALBERT RIVERA





Sánchez ha titllat el tracte protocol·lari que anava imprès en la carta que ha enviat al líder de ciutadans per a escriure de puny i lletra un tractament mes pròxim.





Així, en la missiva en la qual diu comprometre's a complir amb les tres propostes que li fa el president de Cs per a abstenir-se en la investidura, el cap de l'Executiu ha ratllat l'encapçalament que deia "senyor Rivera" i ha escrit a mà "estimat Albert".





També, per a finalitzar la carta abans de la rúbrica, li ha enviat "una abraçada" escrita a mà. No obstant això, Ciutadans ha respost públicament a aquesta missiva de Pedro Sánchez assegurant que la seva resposta és "una aixecada de camisa" i una "col·lecció de mentides".