Així és el centre en el qual Urdangarin farà voluntariat

L'ex duc de Palma Iñaki Urdangarin podrà sortir de la presó de Brieva (Àvila) dos dies a la setmana per fer tasques de voluntariat, després de rebre el permís del jutge de vigilància penitenciària. Compleix una condemna de cinc anys i deu mesos de presó des de juny de 2018 pel cas Nóos de corrupció.









Urdangarin assistirà a Hogar Don Orione, que està a la localitat madrilenya de Pozuelo d'Alarcón i que pertany a la Fundació Caser.





Hogar Don Orione es va fundar el 1967 per religiosos de la Congregació Petita Obra de la Divina Providència, i es dedica a atendre persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial.





És una residència de dia i està situada a uns cent quilòmetres de la presó de Brieva. Ofereix servei a més de cent adults amb problemes diversos de mobilitat, comunicació verbal, i deteriorament cognitiu.





Des del centre, de moment han declinat fer declaracions sobre les tasques que realitzarà Urdangarin.









Tampoc s'han pronunciat des de la Fundació Caser, presidida per l'expresident d'Ibercaja Amado Franco Lahoz.





La Fundació Caser és una iniciativa de l'asseguradora del mateix nom, que va néixer el 2009 amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de la Llei de Dependències a Espanya.





Franco Lahoz, llicenciat en Ciències Econòmiques i Dret per la Universitat Comercial de Deusto, desenvolupament la seva vida professional a Ibercaja, on va accedir el 1970 i on va estar fins al 2017.





És també vicepresident del Consell d'Administració de CECA (Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi), i vocal de la fundació Princesa de Girona, a més d'haver pertangut a diferents organitzacions i empreses com Fons de Garantia de Dipòsits, Endesa Gas, Altadis i Aigües de la Conca de l'Ebre.





QUI FORMA PART DEL PATRONAT





Com a vicepresidents de la Fundació Caser figuren Jesús Medina, advocat i inspector de Treball i Ignacio Eyries García, que és director general de Caser.





Entre els vocals de la fundació, figuren noms coneguts com Alberto Durán, president d'Ilunion; o Carlos Abad, conseller delegat de Haya Real Estate, i Soledad Herreros de Tejada i Luca de Tena, presidenta de la Fundació Prodis.





També són vocals Juan Abarca (HM Hospitals), Felipe Fernández (Liberbank), Carlos Madruga (Educare), Amando de Miguel Rodríguez (sociòleg), Javier Quintanilla (Iese), José Manuel Ribera (Hospital Clínic San Carlos de Madrid), Francisco Román (Seres), John de Zulueta (Cercle d'Empresaris).





INTERIOR NEGA TRACTE DE FAVOR





El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, ha negat aquest dimarts que el permís que el Jutjat de Vigilància Penitenciària li ha concedit a Iñaki Urdangarin per a realitzar un voluntariat fora de presó es tracti d'un "tracte de favor" cap al cunyat del Rei Felip VI.





"No podré dir que sigui un tracte de favor, és sol l'aplicació de la normativa", ha declarat el ministre de l'Interior, després d'inaugurar el primer cicle formatiu dirigit a tots els membres de les Forces i Cossos de Seguretat que integren la Xarxa policial dedicada a la recerca de persones desaparegudes.





Marlaska ha explicat que el voluntariat de Urdangarin serà en un centre de discapacitats i que la decisió que surti de la presó de Brieva (Àvila) ve per part del Jutjat de Vigilància que resol un recurs de Urdangarin. "És el funcionament normal d'institucions en un Estat de Dret", ha assenyalat