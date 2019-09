El president del PP, Pablo Casado, ha subratllat aquest dimarts després de la seva entrevista amb el Rei que la seva conclusió d'aquests últims mesos és que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, mai va voler formar govern. "Si ens aboca a eleccions, espero que no li surti gratis", ha recalcat.









Així s'ha expressat Casado en la roda de premsa que ha ofert al Congrés després de ser rebut per Felip VI dins de la ronda de consultes que ha dut a terme per sondejar als partits davant d'una eventual nova investidura.





"La investidura que suposadament ha intentat Pedro Sánchez és la història d'un gran buit i un gran fracàs", ha subratllat el líder del PP, convençut que el president en funcions "no volia formar govern" perquè el que anhelava des de "el principi eren eleccions ". "Sembla que ja ho ha aconseguit i espero que si ens aboca a eleccions, no li surti gratis", ha afegit.





Casado ha dit desconèixer quina serà la decisió del Rei després de la ronda de consultes però sí que ha apuntat tenir la sensació que "ja no és moment per intentar el que no s'ha fet en cinc mesos". "Crec que per als regats a última hora que pugui plantejar ara Sánchez ja no hi hauria temps", ha indicat.





El líder dels populars ha admès haver-se quedat amb "tot" d'haver estat part de l'engranatge d ' "un pla prefixat" de Sánchez, que, al seu parer, volia noves eleccions pràcticament des del mateix 28 d'abril. "Sánchez, des de 2015, s'ha convertit en sinònim de bloqueig", ha assenyalat