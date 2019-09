La vida penitenciària d'Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin porta a la presó des del 18 de juny de 2018 pel cas de corrupció Nóos i, durant aquest any llarg, hi ha hagut canvis físics palpables, com tenir més cabells blancs i estar més prim, i altres més anímics i menys visibles.









Fonts penitenciàries assenyalen que la pèrdua de pes té a veure amb l'exercici que realitza tots els dies. Té bicicleta estàtica i espatlleres, i va al poliesportiu. Això hauria ajudat a millorar l'estat d'ànim.





Urdangarin és l'únic home pres a la presó de Brieva (Àvila). El seu mòdul té 450 metres, té zona d'estar, dos patis i una cel·la doble.





Aparentment, la situació podria semblar privilegiada, però l'exduc està en una situació de silenci i solitud que trenca quan intercanvia algunes paraules amb els funcionaris que el custodien.





També parla amb el sacerdot que el visita regularment, i és que Urdangarin resa diverses vegades al dia.





Així mateix, s'entreté amb l'escriptura de cartes i amb la cura d'uns testos que conformen una petita espècie d'hort. La lectura i les pel·lícules són altres de les seves aficions per passar el temps.









Té permís per trucar a l'exterior, fins a deu números a la setmana; i té dret a dues visites per setmana al locutori o bé a una de 40 minuts, que és quan rep les visites de la seva dona, Cristina de Borbó, dels seus fills, de la seva mare o dels seus germans. Un cop al mes pot realitzar un vis-a-vis d'entre una i tres hores i una trobada sense mampares.





Quan la família va a visitar-lo, ho fa en un horari diferent a la resta de visitants. No fan cua i tampoc són escorcollats, a més que se'ls permet entrar amb el vehicle privat a l'interior del recinte.





VOLUNTARIAT





Ara, Urdangarin podrà també sortir dos dies a la setmana per realitzar tasques de voluntariat al centre Hogar Don Orione, que està a la localitat madrilenya de Pozuelo d'Alarcón.





Hogar Don Orione es va fundar el 1967 per religiosos de la Congregació Petita Obra de la Divina Providència, i es dedica a atendre persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial.





És una residència de dia i està situada a uns cent quilòmetres de la presó de Brieva. Ofereix servei a més de cent adults amb problemes diversos de mobilitat, comunicació verbal, i deteriorament cognitiu.