Detinguda una parella per abandonament dels seus quatre fills menors

Agents de la Policia Nacional han detingut a València una dona i un home de 36 i 46 anys, respectivament, per presumptament abandonar els seus quatre fills menors d'edat. La mare dels menors es trobava inconscient al carrer al costat del carret del fill més petit, mentre que els altres tres menors van ser localitzats a casa de la seva exparella sols.









Segons explica la Prefectura Superior en un comunicat, els fets es van produir cap a les dues de la matinada quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin al carrer Castelló de la Ribera del districte de Trànsits a València , on pel que sembla hi havia un carret de nadó i una dona inconscient al costat.





Ràpidament la patrulla va acudir al lloc, on van localitzar el carret amb un nadó dormint al seu interior i, a escassos metres, una dona a terra, inconscient.





Després d'intentar despertar-la diverses vegades, els policies van sol·licitar un indicatiu sanitari, moment en què la dona va reaccionar, es va incorporar i va arrencar a caminar per abandonar el lloc, donant-li l'alt els policies i preguntant-li per el nadó, va manifestar que el nen no era seu .





La patrulla va comprovar que la dona portava a la seva bossa la documentació del menor, moment en què va reconèixer ser la mare, de manera que els agents la van detenir com a presumpta autora d'un delicte d'abandonament de menor.





Per evitar ingressar l'infant en un centre, els agents van intentar localitzar la seva exparella, que tenia els altres tres fills menors, i aconseguint trobar la gran dels fills, una nena de 10 anys, que va manifestar estar sola a casa amb els seus germans.





Davant d'aquests fets, els agents van anar al domicili on van localitzar els menors i van informar a la Fiscalia de Menors de la situació i de l'ingrés dels quatre nens en un centre de menors.

Finalment, van localitzar al pare, que va ser detingut també com a presumpte autor d'un delicte d'abandonament de menors. Els arrestats, amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.