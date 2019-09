El jutge desmunta la conspiranoia 'indepe' sobre la vinculació entre el CNI i l'imam de Ripoll

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama no investigarà els suposats vincles entre el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i el 'cervell' dels atemptats de Catalunya d'agost de 2017, el que va ser imam de Ripoll (Girona), que van ser publicades aquest estiu, ja que considera que no resulta "ni rellevant ni necessari" per a la investigació dels fets.









Va ser el pare d'un menor assassinat en l'atemptat el qual va presentar un escrit davant el Jutjat Central d'Instrucció número 4 sol·licitant que el magistrat investigués la informació del diari 'Público' sobre la possibilitat que Abdelbaki es Satty hagués estat confident dels serveis secrets fins al dia de l'atac.





Calama demanar llavors informe a la Fiscalia, que va analitzar una per una les diligències d'investigació que sol·licitava el pare del menor en el seu escrit, rebutjant totes i cadascuna d'elles amb arguments que el jutge fa "íntegrament" seus.





Així, en primer lloc, veu "innecessària" la declaració del subdirector general d'Institucions Penitenciàries, ja que aquesta institució ja va remetre informació sobre les quatre "entrevistes policials" realitzades a es Satty el 2012 i 2014 quan va estar a la presó, juntament la qual cosa va aportar els nombres professionals dels agents encarregats de les mateixes.





Quant a la testifical d'aquests agents, considera que "aquestes trobades entren dins de la tasca de recerca de les Forces i Cossos de Seguretat en la comesa que li és encomanat a la prevenció de delictes greus que afecten la seguretat pública, emmarcant-se en un període temporal en el qual ni tan sols hi ha constància de la formació del grup terrorista "responsable dels atemptats de Catalunya de 2017. Sobre altres declaracions sol·licitades en l'escrit, recorda que ja es van prendre.





El pare del menor mort també demanava que es requerís al CNI els informes que "poguessin estar en el seu poder", però el magistrat respon que "excedeix de l'àmbit de recerca del present procediment, sense que en la causa s'hagi posat de manifest cap indici relatiu a això ni relació "amb les tres persones que ja han estat processades com a membres de la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i Cambrils --Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i Said Ben Iazza-.





A més, Calama rebutja el plantejament sobre els moviments de la cèl·lula i les seves comunicacions internes perquè aquestes dades ja s'han pogut anar "recomponent amb la informació obtinguda de la cooperació internacional i la que s'ha revelat amb l'anàlisi pericial dels nombrosos dispositius electrònics intervinguts".





"RIGOR I ESFORÇ EN LA INVESTIGACIÓ"





Quant al compte de correu electrònic 'adamperez27177', el jutge insisteix que "es va trobar en una nota trobada a la casa d'Alcanar" i ja va ser investigada. Tot i que reconeix que hi va haver una connexió a aquest compte el 18 d'agost de 2017, és a dir, un dia després dels atemptats, també indica que l'empresa Google ja "va comunicar que no disposaven de les dades sol·licitades, ja que els guardaven 180 dies".





Pel magistrat, "tot això posa de manifest el rigor i esforç dut a terme en la investigació dels fets objecte de les actuacions i en l'esbrinament es la responsabilitat criminal de les persones processades i de terceres persones que haguessin pogut col·laborar en la comissió dels greus atemptats terroristes que van motivar la incoació de la present causa".





Per tot això, Calama comparteix amb el Ministeri Públic que "no es consideren necessàries les diligències sol·licitades, algunes per haver estat ja practicades i altres per no tenir fonament". En tot cas, aquesta resolució del jutge pot ser recorreguda.