MediaMarkt, en alerta per les repercussions que Zara vengui electrodomèstics

MediaMarkt prepara la seva resposta davant les repercussions que Zara vengui electrodomèstics i que AliExpress obri la primera botiga física amb tecnologia punta.









Això suposa competència directa per a la firma alemanya MediaMarkt, que aposta ara per diversificar el seu negoci oferint més servei a empreses i potenciant el comerç on line.





Els nous competidors posen en alarma a MediaMarkt, que considera que el futur és incert.





Segons les previsions, AliExpress obrirà una desena d'establiments en els pròxims mesos, mentre que Zara Home també oferirà electrodomèstics.





Fonts del sector assenyalen que la mateixa incertesa de MediaMarkt la tenen AliExpress i Zara, ja que altres gegants, com Amazon, també necessiten un període llarg per implantar-se a Espanya.