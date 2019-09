Comença la vaga dels treballadors d'Iberia al Prat durant el pont de la Mercè

Vagues a l'aeroport català per la Mercè. El personal de terra d'Iberia a l'Aeroport de Barcelona-el Prat ha iniciat a les 00.00 hores d'aquest dissabte una vaga de quatre dies que acabarà el dimarts, coincidint amb les festes de la Mercè i l'últim cap de setmana d'estiu.









La plantilla d'Iberia Airport Services al Prat és d'uns 2.700 treballadors, que s'encarreguen de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment d'avions, i donen servei a una trentena de companyies, entre elles Vueling , British Airways i Turkish Airlines.





Els treballadors mantenen com a petició la transformació de 400 contractes eventuals a fixos parcials, la transformació dels actuals contractes fixos parcials a contractes a temps complet i la reorganització de torn de treball per evitar línies de fins a vuit i nou dies de treball continu, a més de demanar més dies festius perquè la plantilla pugui conciliar.





El personal de terra, ja va fer aturades els dies 27 i 28 de juliol, el 24 i 25 d'agost i també els dies 30 i 31 d'agost, amb el que aquest és el quart cap de setmana de vaga que duen a terme aquest estiu .





CANCEL·LACIONS





Com a conseqüència, Vueling s'ha vist obligada a cancel·lar de forma anticipada alguns vols a causa d'aquesta vaga, convocada per causes alienes a l'aerolínia.





En concret, l'aerolínia ha cancel·lat un total de 46 vols per a aquest dissabte amb destinació o sortida de l'Aeroport de Barcelona, ha informat a la seva pàgina web.





Vueling ha informat aquest dijous que es plantejava prescindir dels serveis de handling d'Iberia i li requerirà legalment que, com a proveïdora, li doni compensacions econòmiques pels contratemps de les vagues del personal d'Iberia Airport Services aquest estiu.