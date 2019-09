Alamany li demana a Colau que es deixi acomplexar pel PSOE

La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Elisenda Alamany ha demanat aquest diumenge a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que no es deixi no deixi "acomplexar pel partit socialista" en la reacció a la sentència del judici de l'1- O, després que la líder d'BComú apostés dissabte a la neutralitat institucional davant la resolució del Tribunal Suprem (TS).













"Només demanem que compleixi el mandat aprovat per l'Ajuntament", ha dit Alamany en declaracions als periodistes, en referència a la proposta aprovada dimecres a la Comissió de Presidència del consistori, presentada per ERC, segons la qual el govern municipal emprendria 1 resposta institucional si la sentència dels dirigents independentistes fora condemnatòria.





En compliment d'aquesta proposta, ha demanat que la reacció a la sentència sigui "el més inclusiva possible, el més transversal possible", ja que Barcelona ha estat una ciutat històricament compromesa amb els drets i les llibertats, ha assegurat.





"El que no entendríem és que una institució no es posés davant d'unes reivindicacions majoritàries que hi ha a la societat durant molt temps", ha dit, i ha afegit que l'Ajuntament ha d'acompanyar a les mobilitzacions de la societat i connectar amb les seves demandes majoritàries.





En concret, Alamany ha requerit a Colau perquè "no es deixi condicionar ni per les paraules de Sánchez, ni per les paraula d'Iceta", i ha lamentat el que considera un discurs de la confrontació per part del partit socialista.





"Sorprèn que Iceta lideri el discurs de la confrontació fins i tot més que el PSOE, i això és una de les coses que no entenem", ha dit en relació amb el PSC, que va votar en contra de la proposta de reacció institucional a la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona.





Alamany ha lamentat que el PSC s'hagi allunyat "de les posicions de Pasqual Maragall o Pallach, i que s'assembli més al partit socialista de Borrell", i ha assegurat que actualment els socialistes no afavoreixen la conciliació per la qual hi ha la majoria de la societat catalana, segons ella.