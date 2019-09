66 països es comprometen amb l'objectiu de zero emissions de carboni per al 2050

Guterres: "L'emergència climàtica és una carrera que estem perdent, però podem guanyar-la" / ONU





L'ONU ha anunciat aquest dilluns 23 de setembre, just abans de l'inici de la Cimera d'Acció Climàtica a Nova York, que 66 estats s'han adherit fins ara a l'objectiu de neutralitat de carboni en 2050.





Els 66 països se sumen a 10 regions, 102 ciutats i 93 empreses, units en l'objectiu no emetre més gasos d'efecte hivernacle dels que es poden absorbir per a mitjans de segle, un objectiu fixat pels científics per contenir l'escalfament global.









El Acord de París, aconseguit al desembre de 2015, estipula que els països han de tractar d'assegurar que l'augment global de les temperatures sigui inferior a 2 graus centígrads (en el pitjor dels casos, perquè l'ideal és evitar un augment de més de 1,5 graus), en comparació amb els valors mitjans del segle XIX a l'era preindustrial.





Fins ara la Terra ja està un grau més calent que aquests valors de referència.





"L'emergència climàtica és una carrera que estem perdent, però podem guanyar", ha dit el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que va convocar la cimera i va convidar a la jove activista sueca Greta Thunberg, coneguda mundialment per la seva iniciativa de vaga estudiantil contra la inacció del govern en matèria de canvi climàtic.





Entre d'altres anuncis, l'ONU ha assenyalat que 68 països s'han compromès a revisar oficialment els seus plans d'acció climàtica per al proper any, quan els 195 signataris de l'acord de París hagin de presentar nous compromisos.





També hi ha 30 països que s'estan unint a una aliança que promet aturar la construcció de centrals elèctriques de carbó a partir del 2020.





L'EMOTIU DISCURS DE GRETA THUNBERG





La jove activista sueca Greta Thunberg ha criticat als líders mundials per la seva inacció davant el canvi climàtic i els va acusar de robar-li els seus somnis i la seva infància.





"Com s'atreveixen? Vostès van robar els meus somnis i la meva infància amb les seves paraules buides", ha dit la jove defensora del medi ambient al començament del Cim.





"No hauria d'estar aquí, hauria d'estar a l'escola, a l'altre costat de l'oceà", va sentenciar la jove que va llançar el moviment de la vaga climàtica mundial quan en 2018 va decidir faltar a classes per a protestar davant el parlament suec contra la inacció dels polítics en qüestions ambientals.









"Ens vau deixar caure. Però els joves estan començant a entendre la teva traïció", va dir Thunberg als diversos caps d'Estat, afegint: "Si heu decidit deixar-nos, us dic: mai us perdonarem".





"El món està despertant i el canvi està arribant, us agradi o no. Gràcies", va concloure la jove, que va ser molt aplaudida.





TRUMP ACUDIX PER SORPRESA





El president nord-americà, Donald Trump, ha acudit per sorpresa a la cimera sobre canvi climàtic que se celebra a l'ONU, una cita en què no estava prevista la seva assistència, i ha pres seient per escoltar els ponents.





El mandatari ha estat acompanyat pel vicepresident, Mike Pence, i pel secretari d'Estat, Mike Pompeo, i se li ha vist aplaudint algunes de les intervencions. No obstant això, Trump no ha escoltat el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ni a l'activista sueca Greta Thunberg, que ja havien parlat.









Sí que ha pogut escoltar la intervenció de la cancellera alemanya, Angela Merkel, així com la del primer ministre indi, Narendra Modi.





Trump ha expressat en repetides ocasions el seu escepticisme respecte al canvi climàtic i ha fet marxa enrere en algunes mesures mediambientals als Estats Units.