L'escalfament global fa que el 99% de les tortugues nascudes a Cap Verd siguin femelles

L'escalfament global està provocant un augment en la proporció de tortugues femella a Cap Verd, que en algunes illes ja arriba al 99% del total, amb implicacions per a la continuïtat de l'espècie, segons un estudi realitzat a l'arxipèlag.





Les dades són el resultat d'un estudi coordinat per l'organització no governamental (ONG) capverdiana BIOS.CV, amb seu a l'illa de Boa Vista, i que amb el suport d'altres organitzacions del tipus, en set illes més (només Brava i Sant Antão no van ser estudiades), es monitorearon les temperatures, projectant després les conseqüències per a l'espècie de tortuga caretta caretta (tortuga babaua), prevalent al país.









Les conclusions, ara conegudes, es basen en dades recollides entre 2011 i 2013 (maig a novembre, temporada de nidificació) en 40 platges de Cap Verd, on la temperatura -que defineix el sexe de les tortugas- va ser monitoritzada cada 30 minuts.





"Estem parlant d'un clar augment de les temperatures, que al seu torn defineixen el sexe dels rèptils. En produir més i més femelles, això compromet el desenvolupament de l'espècie", va explicar a Lusa Samir Martins, investigadora i presidenta de BIOS. CV.









El fenomen, afegeix, és cada vegada més evident a les platges de sorra negra de Cap Verd, els nius ja donen lloc a un 99% de femelles, però el problema també és visible en les platges de sorra blanca. En aquests, les femelles són també la majoria, amb un pes de 60 a 70%.





"A les platges de sorra negra el fenomen és més greu perquè s'absorbeix més la calor i per tant la temperatura augmenta", afegeix Samir Martins.





Tot i així, garanteix que el problema és generalitzat: "El que veiem és que, independentment del color de la sorra i de l'illa, més del 90% seran femelles", adverteix, basant-se en extrapolacions de la Universitat d'Exeter, al Regne Unit, que va treballar sobre les dades recollides en el terreny.





Les projeccions, publicades en un article científic, indiquen que l'augment de les temperatures, fins i tot en un escenari favorable d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, portarà al fet que el 99,86% de les tortugues 'caretta caretta' que naixeran a Cap Verd el 2100 siguin femelles.





"La continuïtat de les tortugues a Cap Verd està en joc", adverteix Samir Martins, que afegeix que un altre estudi en curs també assenyala que les tortugues joves neixen "més febles". "El que les fa més vulnerables a la depredació a les platges".





La creació d'àrees d'ombra a les àrees de nidificació de tortugues és una de les recomanacions dels experts per tractar de revertir l'escenari.





"En baixar la temperatura en els nius, estem permetent una reproducció més equilibrada en termes del sexe de les tortugues", explica l'investigador.





Una altra solució és col·locar aigua -només dolce- en els nius, cosa que davant la sequera que pateix Cap Verd des de fa diversos anys acaba sent inviable.





"Però crear ombres és viable, només unes poques branques i podem minimitzar el problema", dic, apel·lant al suport del Ministeri de Medi Ambient.





En Cap Verd hi ha hagut una mitjana de 18.790 nius de tortugues en els últims 10 anys.