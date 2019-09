La FIFA reconeix Messi com 'The Best'

És la primera vegada que Messi rep aquest guardó / FIFA





Leo Messi és el nou 'The Best', després de superar en les votacions Cristiano Ronaldo i Van Dijk, que completen el podi d'aquest 2019.





És la primera vegada que l'astre argentí guanya aquest guardó, després que Ronaldo se l'emportés el 2016 i 2017 i Modric en 2018.





I se l'ha portat en contra de tot pronòstic, ja que les apostes donaven per fet que el 'The Best' seria per al central holandès, guanyador de la Copa d'Europa i escollit millor jugador de l'última Champions.





Messi va ser segon en els dos primers anys i no va estar al podi en 2018. Ara, a Milà, torna al més alt dels premis individuals. No guanyava una elecció a l'lusità des de 2015.









"Primer de tot vull agrair a tots que van decidir que sigui el millor. Els premis individuals són secundaris. Però és una nit especial per a mi, tinc la sort de tenir assegut aquí a la meva dona i a dues dels meus tres fills. És la primera vegada. Ja va estar en una altra gala, però no recordava res. Era molt petitó. Veure-ho aquí i gaudir amb ells és una cosa única. No té preu. Són dos enamorats del futbol, embogeixen amb els jugadors que veuen al seu al voltant, no saben si demanar foto o autògraf", ha dit un emocionat Messi.





RAPINOE, GANADORA FEMENINA





En cuanto a la mejor jugadora, la centrocampista Megan Rapinoe, capitana de la selección estadounidense que se coronó campeona del mundo en Francia este pasado verano, se alzó con el premio, relevando a la brasileña Marta. Así, se impuso a su compatriota Alex Morgan, de Orlando Pride, y la británica Lucy Bronze, del Olympique Lyon.













"Quiero dar las gracias a mi familia; a mi hermana gemela, que está aquí conmigo, a mi novia, que no puede estar. Gracias a todos mis entrenadores, en especial a Jill Ellis. Y a mis compañeras, que me han permitido ser mejor jugadora y me han apoyado cuando lo he necesitado", comenzó Rapinoe.