El Tribunal Suprem britànic declara il·legal la suspensió del Parlament ordenada per Johnson

El Tribunal Suprem britànic declara il·legal la suspensió del Parlament britànic fins al 14 d'octubre, un resultat que representa una derrota per al Govern britànic i per al Primer Ministre Boris Johnson.





"El tribunal conclou que la decisió d'aconsellar a Sa Majestat que suspengués el Parlament va ser il·legal perquè va tenir l'efecte de frustrar o impedir la capacitat del Parlament per complir les seves funcions constitucionals sense una justificació raonable", resumeix la presidenta de la Cort Suprema, Brenda Hale. La decisió s'ha pres per unanimitat entre els 11 jutges.





Els jutges consideren que la decisió de suspendre al Parlament es va prendre en "circumstàncies extraordinàries" i que "va impedir que el Parlament complís les seves funcions constitucionals en cinc de les vuit setmanes fins a la reobertura del Parlament". A més, la presidenta Brenda Hale explica que "no s'ha donat cap justificació al tribunal per aquesta decisió".





El Tribunal Suprem també indica que la suspensió és "il·legal, nul·la i sense efecte", és a dir, que per al Tribunal Suprem el Parlament encara està en sessió.





Això vol dir que la decisió pot estar ara en mans dels Presidents de la Cambra dels Comuns i dels Lords. Brenda Hale també assenyala que està "complaguda" que el Govern hagués dit a la sala d'audiències que respectaria la decisió.





El primer ministre britànic, Boris Johnson, va demanar a la Reina que prorrogués el Parlament (és a dir, que suspengués la sessió parlamentària en curs) i que obrís una nova sessió el 14 d'octubre, amb el discurs de la Reina anunciant el programa del Govern . El procediment és habitual quan una sessió ha durat tant de temps com ho va fer.





No obstant això, la durada de la suspensió (tres setmanes) és molt més llarga que les anteriors, que duren de mitjana una setmana. Això ha portat els partits de l'oposició i a molts altres, com l'exlíder del Partit Conservador John Major, a considerar això com una suspensió amb fins polítics, per evitar que els diputats interfereixin en el procés del Brexit.





Abans que la suspensió entrés en vigor, els parlamentaris van poder aprovar la llei Benn, que obliga el govern a demanar un ajornament de la data de sortida si no hi ha acord aprovat per la cimera europea dels dies 17 i 18 d'octubre.