Carta de Torra a Sánchez per la detenció dels membres dels CDR

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dimarts una carta al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, en què li retreu que la detenció de nou membres dels CDR dilluns és "inventar un fals relat de violència a Catalunya ".













Considera que hi va haver "utilització dels aparells de l'Estat per a una finalitat política de part" i el qualifica textualment d'operació judicial-política-mediàtica que es salta els principis de la presumpció d'innocència i va contra la directiva europea 2016/343, segons un comunicat de la Generalitat.





"INVENTAR UN FALS RELAT DE VIOLÈNCIA"





Ha afegit que l'operació "servia per inventar un fals relat de violència a Catalunya", i demana explicacions a Sánchez perquè la delegada del Govern, Teresa Cunillera, va qualificar l'operació de detencions preventives.





Torra ha ressaltat que la justícia està per fer justícia; la policia, per donar seguretat i garantir l'ordre públic, i els mitjans de comunicació, per aclarir la veritat i explicar les coses com són.





"També veiem amb preocupació que no s'estigui aplicant l'informe" del Grup de Treball de Detenció Arbitrària de l'ONU, afegeix la carta.





També afirma que tot el Govern i "una part molt important de la ciutadania catalana" senten indignació per aquestes detencions i perquè ho consideren utilitzar malament els aparells de l'Estat.