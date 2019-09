Plácido Domingo cancel·la la seva actuació al Metropolitan de Nova York

El tenor Plácido Domingo ha cancel·lat la seva actuació al Metropolitan Òpera de Nova York (Met Opera) a l'òpera 'Macbeth' de Verdi, la primera que anava a oferir en territori nord-americà després de les acusacions d'assetjament sexual.









"Estic content que, a l'edat de 78 anys, vaig poder cantar el meravellós paper principal en l'assaig general de Macbeth, que considero la meva última actuació a l'escenari del Met", ha assegurat diumenge en un comunicat.





El tenor espanyol s'ha mostrat agraït amb el públic de l'òpera novaiorquesa, de la qual s'ha acomiadat després de "51 gloriosos anys". "Vaig debutar al MET quan tenia 27 anys", ha recordat.





El tenor espanyol ha discutit les acusacions d'abús sexual i s'ha mostrat preocupat perquè les persones siguin condemnades sense que hi hagi un procés penal. "Després de reflexionar, crec que la meva aparició a 'Macbeth' distrauria els meus companys", ha explicat.





Des del Metropolitan Òpera han confirmat que Domingo ha decidit retirar-se de totes les seves actuacions en l'òpera i que la seva decisió té "efectes immediats". "El Met i diumenge han acordat que calia que s'apartés. El Met no farà més comentaris", han apuntat.





L'actuació de Domingo era esperada en ser la primera que anava a oferir en sòl nord-americà, on s'han cancel·lat diversos concerts després de les acusacions. Fins al moment, les actuacions a Europa han conclòs amb crits i aplaudiments, com la de la seva reaparició a l'auditori de Salzburg (Viena).





El MET ja va anunciar en el moment en què es van conèixer les primeres acusacions que esperaria a conèixer els resultats de la investigació oberta per l'Òpera de Los Angeles -on Domingo és director general- per decidir sobre "el futur" del tenor espanyol a la institució.