El vicepresident de la Fundació Espanyola del Cor (FEC), José Luis Palma, s'ha mostrat "absolutament contrari" als dispositius per vapejar amb i sense nicotina, ja que "té una sèrie de substàncies tòxiques que perjudiquen elements del sistema cardiovascular com l'endoteli "i" posen en marxa una sèrie de mecanismes neuroquímics que acaben perjudicant al cor".









"El vapeig es va promoure amb la intenció que la gent fumés menys, però s'està demostrant que és tan perniciós com el tabac. Per tant, som contraris absolutament al vapejar. Em sembla molt bé que es segueixi prohibint", ha ressaltat Palma a declaracions als mitjans amb motiu del començament de la XXXV Setmana del Cor, que la FEC celebra cada any amb la finalitat de conscienciar la població com evitar les malalties cardiovasculars, que suposen la primera causa de mort al món per davant del càncer.





Dins d'aquesta iniciativa, la FEC ha llançat una "impactant" campanya en què presenta la malaltia cardiovascular com "el veritable 'assassí en sèrie' al témer". En tres anuncis, ambientats en un bosc, un soterrani i un pàrquing, una persona fuig d'un perill desconegut que li aguaita.





Quan sembla que la persona està fora de perill, es descobreix que el perseguia la mala alimentació, el sedentarisme i el tabaquisme, tres factors prevenibles claus per eludir problemes al cor. "El tabac mata moltíssim més que el pitjor 'assassí en sèrie'", ha conclós Palma.





El doctor ha incidit que els factors de risc cardiovasculars clàssics segueixen sent l'herència, la genètica, l'edat i el sexe, que "no són modificables". "I després hi ha la hipertensió, el tabaquisme, el colesterol, l'obesitat, la diabetis o el sedentarisme, sobre els quals es pot actuar. Els estudis científics demostren que actuar selectivament contra tots aquests factors suposaria una reducció de fins al 80 per cent en la prevalença de malalties cardiovasculars", ha assegurat el vicepresident de la FEC.





En concret, el tabaquisme causa 52.000 morts anuals a Espanya, segons dades del Ministeri de Sanitat, de les quals un 29 per cent (15.000) es produeixen per causa cardiovascular, d'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Pel que fa a la mala alimentació, més de 44.000 espanyols van morir el 2016 per malalties cardiovasculars derivades d'aquesta causa, segons una recent investigació publicada a la revista 'European Journal of Epidemiology'. El sedentarisme, per la seva banda, causa més de 52.000 morts a l'any a Espanya, segons l''Informe sobre la inactivitat física i el sedentarisme en la població adulta espanyola'.





A la vista d'aquestes dades, el doctor José Luis Palma ha insistit que la prevenció "és la millor manera de tractar els problemes de salut", així com per evitar "els grans 'assassins' com la malaltia cardiovascular i el càncer".





"NO VIURE MÉS ANYS, SINÓ DONAR MÉS VIDA ALS ANYS"





En aquest punt, s'ha proposat com a objectiu no allargar els anys de vida dels espanyols sinó la seva qualitat de vida. "Els espanyols som els segons més longeus del món, amb 82 anys de mitjana, però aquesta quantitat de vida no es correspon després amb qualitat de vida, perquè de mitjana la dona espanyola té 60 anys de bona vida i els homes 62. Un els nostres objectius és no donar més anys a la vida, sinó molta més vida als anys", ha afegit.





La campanya va especialment dirigida a la població jove. "La Societat Espanyola de Cardiologia i la FEC estem obstinats, per exemple, en actuar en el segment d'edat entre els 12 als 25, quan es comença a fumar. La lluita que tenim empresa és conscienciar els joves perquè no s'iniciïn en aquest hàbit", ha argumentat el doctor Palma. Per la seva banda, el president de la FEC, Carlos Macaya, ha ressaltat la importància d'incidir "especialment" en aquest grup poblacional perquè "modifiquin els seus hàbits de vida més aviat possible i gaudeixin en el futur d'una bona salut cardiovascular".





A Madrid, la FEC ha instal·lat un 'recinte cardiosaludable' a la plaça Juan Goytisolo, al costat del Museu Reina Sofia. Des d'aquest dimarts i fins diumenge que ve, que se celebra el Dia Mundial del Cor, es pot visitar aquest espai per realitzar-se diferents proves de mesurament del risc cardiovascular, com colesterol, tensió arterial, diabetis, perímetre abdominal, etc. Al recinte, que estarà obert entre les 10 i les 20 hores, també s'impartiran nombroses activitats i tallers en els quals es podrà aprendre a realitzar tècniques de reanimació cardiopulmonar (RCP) o portar hàbits de vida saludables.





Aquest dissabte tindrà lloc la X Cursa Popular del Cor. En el seu desè aniversari, la FEC ha ampliat el nombre de dorsals disponibles per a una prova que pretén conscienciar sobre la importància de practicar exercici físic. Se celebrarà al costat del Pont del Rei (Casa de Campo-Madrid Río) i arrencarà a les 9 hores amb la carrera de 10K, seguida d'una marxa de 4,5 km i curses infantils. La FEC també ha promogut que edificis i monuments de tot Espanya s'il·luminin de vermell aquest diumenge per donar visibilitat a la malaltia cardiovascular.