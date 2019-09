Unides Podem recorre a microcrèdits per finançar la campanya del 10-N sense comptar amb la banca

Unides Podem ha obert aquest dimecres una nova ronda per recaptar fons a través de microcrèdits ciutadans amb l'objectiu de finançar la campanya electoral del 10 de novembre.









La formació morada demana en aquesta primera fase 100.000 euros i assenyala que aquesta forma de finançar la carrera electoral és garantia que a ells "no els compra absolutament ningú".





"A nosaltres no ens compra absolutament ningú. Al contrari que PP, Ciutadans i PSOE, nosaltres no li demanem ni un sol euro als bancs, per això el teu suport és tan fonamental. Tornem a la campanya i et demanem que ens financis amb el teu microcrèdit. T'ho tornarem absolutament íntegre", assenyala la portaveu de Podem, Noelia Vera, en un vídeo que ha difós la formació.





En aquesta peça audiovisual, Vera culpa el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, de ser el responsable de la repetició electoral i insisteix que ells han intentat "tot perquè el Govern de coalició" fos possible. "Però l'ambició de Sánchez de governar en solitari, al final ho ha impedit", afegeix.





El missatge en xarxes, en què s'al·ludeix a l'afartament de la ciutadania, redirigeix a la pàgina web de Podem on s'explica pas a pas com realitzar l'ingrés. "Ajuda'ns a finançar les campanyes electorals subscrivint un microcrèdit Podem. Quan ens ingressin la subvenció electoral et tornarem la quantitat aportada", indiquen.