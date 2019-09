'Muerte en el Nilo', recreació en teatre musical d'un clàssic policíac d'Agatha Christie

Barcelona va ser sempre una plaça forta del teatre policíac. Fa molts anys fins i tot hi va haver una sala especialitzada, la del Comedia, situada al xamfrà de Gran Via-Passeig de Gràcia i convertida avui en multicines. I encara que hi va haver un període de cert desinterès durant la transició, quan va semblar que només valia la pena muntar obres de continguts presumptament "transcendents", el públic barceloní ha recuperat la seva afecció per aquest gènere i d'aquí les llargues i reeixides temporades recents amb obres de aquesta mena a l'Apolo i el Raval. A aquesta dinàmica se suma ara el Borràs amb 'Muerte en el Nilo'.









Es tracta, sens dubte, d'un dels títols clàssics d'Agatha Christie que va ser primer novel·la, després obra teatral i finalment pel·lícula i que responia a l'època en què l'escriptora anglesa va ser recorrent l'arc mediterrani oriental en companyia del seu segon marit, el que li va donar l'oportunitat de visitar països llavors considerats summament exòtics, en els que ha situat algunes de les seves trames més celebrades, com és aquest el cas, ja que discorre durant un creuer fluvial pel llegendari riu i protagonitza el famós investigador belga Hèrcules Poirot, una de les criatures preferides de Christie.





Les comèdies policíaques en general, i les de Christie no són una excepció, han seguit sempre pautes de muntatge convencionals, en què el desenvolupament de l'acció dramàtica es basava exclusivament en la paraula amb un fil conductor que portava fins el o els assassins en un itinerari en el que l'autor o autora col·locava nombroses trampes per jugar amb el lector/espectador i la incògnita arribava al final amb una solució sempre desconcertant.





Víctor Conde, director d'aquest muntatge, ha volgut trencar radicalment amb aquest esquema i ha configurat una versió amb abundants simbolismes, un ritme d'accentuada lentitud i, heus aquí el més nou, la inserció de nombroses il·lustracions musicals de Mark Álvarez, al punt de que dubtem de si qualificar aquesta versió de 'Muerte en el Nilo' com a comèdia musical de temàtica policíaca.





Segons Victor Conde, "aquesta obra de teatre respecta la trama original, encara que canvia diversos dels personatges i hem preferit revisar l'obra en el to, la posada en escena i en altres aspectes diversos. Amb aquesta finalitat, hem modernitzat el llenguatge i fugit del 'teatre de tresillo' amb la idea de fer el retrat d'una època, el glamurós Egipte dels anys trenta, des d'una visió contemporània de l'estètica i del llenguatge narratiu". I afegeix que 'Muerte en el Nilo' és "per sobre de tot, un relat d'amor, amb tots els llums i ombres i tots els significats que aquesta paraula comporta, amb tota la seva bellesa i tota la seva misèria. És, al cap i a la fi, el retrat de la mestressa humana".





Cal anar, per tant, al Borràs, amb l'ànim obert a una nova experiència, en la intel·ligència que l'espectador no va a veure una obra clàssica de teatre policíac, sinó un intent de renovació del gènere que no dubta per a això en transgredir gairebé tots els cànons.