El Festival de Sitges escalfa motors amb més entrades venudes i el focus en òperes primes

El 52 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya escalfa motors per omplir Sitges (Barcelona) de cinema fantàstic i de terror i paisatges apocalíptics, amb 'Mad Max' com a leitmotiv, en una edició que posa el focus en òperes primes espanyoles i que ha venut 600 entrades més que fa un any, tot i tenir 30 pel·lícules menys.









Ho ha explicat en roda de premsa aquest dijous el director del festival, Àngel Sala, que ha assenyalat que es podran veure 171 pel·lícules entre el 3 i el 13 d'octubre amb una graella "més racional" que anys anteriors, tant per peticions que rebien de no programar pel·lícules molt esperades en matinades de dies laborables, com pel fet que aquest any no coincideix amb cap festiu entre setmana.





La directora de la Fundació Sitges Festival, Mònica Garcia, ha apuntat que s'han venut 39.864 entrades fins aquest dimecres, davant de les 39.213 del mateix dia de 2018, en una presentació al Reial Cercle Artístic de Barcelona que ha comptat amb la consellera de cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.





Aquesta edició comptarà amb la presència d'actors com Sam Neill, conegut per films com la saga 'Jurassic Park' i que recollirà el Gran Premi Honorífic presentant la pel·lícula de cloenda del festival 'The Vigil', mentre que la inaugural, 'En la hierba alta', aproparà a Sitgesa Patrick Wilson, guardonat amb el premi Màquina del Temps, un reconeixement que també rebrà Maribel Verdú.





També visitaran Sitges els actors Aaron Paul, que presentarà la pel·lícula seqüela de la sèrie 'Breaking Bad'; Nikolaj Coster-Waldau, el popular Jaime Lannister de 'Joc de Trons', amb la premiere mundial de 'Suicide Tourist'; l'actriu i directora Àsia Argento, guanyadora del Méliès Career Award d'aquest any, i el director Pupi Avati, Premi Nosferatu.





"COLLITA" DE TALENT





Sala s'ha mostrat "molt satisfet de la collita de cinema català i de l'Estat espanyol" al festival, que compta en competició amb cinc òperes primes, sent l'atracció de primeres obres una estratègia per trobar nou talent, ha dit, i ha posat com a exemple 'El Hoyo', del basc Galder Gaztelu-Urrutia, i 'Cuerdas', una producció catalana de terror psicològic de Jose Luis Montesinos.





També comptarà amb 'Amic' --també opera prima--, dirigida per Óscar Martín i amb la interpretació de Javier Botet, "un dels grans actors que han consolidat la seva carrera en el gènere fantàstic", i al qual el festival homenatjarà amb el premi Màquina del Temps.





El director també ha celebrat el bon moment que viu el gènere fantàstic, amb gran presència per exemple en l'edició d'enguany de Cannes, i ha reflexionat: "Mai un gènere ha parlat millor d'això que anomenem realitat", a través de distopies que reflexionen sobre problemes actuals servint-se de la fantasia i el terror.





Ha posat en valor la major presència de dones entre els creadors, amb 20 pel·lícules de directores, i encara que es tracta encara d'una xifra petita, ha ressaltat que la presència femenina creix en el cinema d'un gènere que sovint havia estat "un compartiment estanc" amb una presència masculina majoritària, i ha afegit que també està canviant la mirada que dirigeix a les dones.





8 MILIONS D'EUROS PER A SITGES





L'alcaldessa de Sitges ha destacat que el festival projecta la ciutat internacionalment, amb un impuls del turisme i un impacte econòmic d'aproximadament 8 milions d'euros --entre els quals n'hi ha 2 que són directes--, i alhora és "una de les manifestacions culturals més destacades "de Catalunya.





El certamen atrau cinèfils, que "any rere any van augmentant les pernoctacions" i actualment el 40% es queda a dormir, però també atrau persones que volen viure l'ambient del festival en els carrers i els establiments, el que fa que en els 11 dies en què se celebra visiten Sitges unes 200.000 persones "diàries.





IMPACTE DE LA SITUACIÓ POLÍTICA





A la pregunta de si preveuen que la situació política a Catalunya, amb la possibilitat que coincideixi la sortida de la sentència del judici de l'1-O amb les dates en què se celebra el festival, l'alcaldessa ha observat que en 2017, quan va coincidir amb els dies posteriors al referèndum, "el festival va ser com una mena de bombolla que estava a part de tot", com un món aliè.





Podria haver estat molt complex, però no ho va ser, ha dit, i la directora de la Fundació ha afegit que en aquesta edició l'impacte vi més de convidats que veien les notícies, davant el que van fer molta pedagogia: "Ens va immunitzar i vam crear un espai a part", el que esperen que es repeteixi aquest any.





"ENCANT NATURAL"





La consellera Vilallonga ha destacat que es tracta d'una cita de primera línia i que rep el suport econòmic del Govern i del consistori de la localitat: "El festival s'ha especialitzat en uns gèneres, en una ciutat que té l'encant natural que tots sabem que té. Potser si s'hagués fet en un altre lloc, no tindria 52 anys de vida".





El certamen "desperta passions, desperta fans, desperta fidelitats i desperta un gran interès", ha destacat, i ha posat en valor que s'ha convertit en un referent internacional, a més de posar en valor l'impacte que té a nivell local i sobre com té suport públic i privat, i ha afegit que la cultura no pot estar subvencionada al 100%, segons ell.





Alhora ha dit que donar suport al festival és donar suport a la cultura de proximitat, a l'excel·lència i al talent jove, i ha afirmat: "Llarga vida al Festival de Sitges i llarga vida al cinema, que pateix una sèrie de mancances", com ha dit que li ha recordat Isona Passola, asseguda entre els assistents a l'acte.