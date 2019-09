El preu del lloguer a Espanya costa una mitjana de 674 euros al mes, tot i que existeixen grans diferències per províncies, que van des dels 819 euros a Madrid i els 769 euros a Barcelona als 336 euros al mes a Lugo, segons un informe que ha publicat aquest dijous el Ministeri de Foment.









Aquest informe inclou per primera vegada dades sobre els dipòsits de fiança de les comunitats autònomes, és a dir, sobre la quantitat que abona l'inquilí en concepte de fiança pel lloguer d'un pis i que equival a un mes d'arrendament. Segons Foment, això permet oferir una aproximació a la renda mitjana del lloguer i la superfície mitjana de l'habitatge.





Les dades que ha recollit Foment constaten que el lloguer és lleugerament més barat que les dades que reflecteixen habitualment les estadístiques dels portals immobiliaris Fotocasa i Idealista.





Segons l'Observatori de Foment, Madrid, Barcelona i Guipúscoa són les províncies més cares per llogar un habitatge, amb un cost mitjà de 819, 769 i 730 euros mensuals, respectivament.





En l'informe es recullen dades de deu comunitats autònomes i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Foment constata en aquest informe que Madrid, Catalunya, el País Basc i les Balears són les comunitats autònomes en què resulta més car llogar un habitatge, mentre que Galícia i Castella i Lleó són les més barates.





Si s'analitzen les dades en funció del cost mitjà del lloguer per metre quadrat, la província més cara és Guipúscoa (11 euros per metre quadrat), seguida de Madrid (10,7 euros), Barcelona (9,6 euros) i Biscaia (8,7 euros).





Per contra, els preus de lloguer més baixos per metre quadrat es troben a Lugo (3,5 euros de mitjana), Terol (4 euros per metre quadrat), Ourense (4,1 euros), Lleó (4,2 euros) i Sòria i Castelló (4,3 euros per metre quadrat).