El Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució de JxCat i ERC per la qual la Cambra declara necessària "la retirada de Catalunya dels efectius de la Guàrdia Civil".





"S'ha mostrat obertament com una policia de caràcter polític que està centrada en perseguir determinats col·lectius polítics i socials, i completament redundant a l'hora de garantir la seguretat de la ciutadania", recull el text ha prosperat en el Debat de Política General.

La proposta ha tirat endavant amb els vots a favor de JxCat, ERC i la CUP, amb l'abstenció dels comuns, i els vots en contra de Cs, PSC i PP.









Amb l'aprovació de l'escrit, al Parlament denuncia els "abusos de drets civils i polítics que no només s'han centrat en líders polítics i socials, sinó que han abusat de la legislació impulsada sota l'excusa de combatre el terrorisme, per atemorir la ciutadania i coartar la protesta", i sol·licita a la Cambra exigir la dimissió immediata de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.





"És manifestament incapaç, de garantir els drets fonamentals de la ciutadania", conclou, i demana aturar les operacions de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que consideren prospectives i que asseguren que fan una utilització especulativa i arbitrària dels tipus penals associats al terrorisme per reprimir l'activisme social i polític, segons el text.





La Cambra demana als grups amb representació al Congrés impulsar una modificació del Codi Penal en matèria de delictes de terrorisme "que va obrir la porta a l'arbitrarietat i l'abús" en la seva aplicació.





JUDICI DE L'1-O





La proposta aprovada adverteix "un increment de la repressió i una creixent deriva en la restricció del lliure exercici dels drets civils i polítics per part de l'Estat, i una acció concertada dels diferents poders d'Estat constituïda en una autèntica causa general contra l'independentisme".





Per això, el Parlament constata que el procés judicial del Tribunal Suprem contra els impulsors de l'1-O és "arbitrari, esbiaixat i en el qual els drets fonamentals de la ciutadania s'han vist abusats i violentats per part, tant dels cossos policials de l' estat, com de la Fiscalia, el jutge instructor, el jutjat del Suprem, el Govern i el Cap d'estat".





La Cambra "denúncia a un Govern i a una cúpula del poder judicial manifestament esbiaixada i que actua clarament preocupada per garantir la raó d'Estat".





També avisa que seria "un abús flagrant" el Suprem dictés sentència abans que el Tribunal de Justícia de la UE es pronunciï sobre la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras, que va sortir escollit eurodiputat en les últimes eleccions.





GOVERN I MOSSOS





A més, el Parlament insta el Govern a revisar la seva participació com a acusació en processos jurídics que impactin en el lliure exercici dels drets civils i polítics.





Planteja "seguir portant a terme una revisió exhaustiva" de les actuacions dels Mossos d'Esquadra, d'acord amb els mecanismes de transparència i de control intern.