Preparen un nou mètode de mesurament d'audiències després de la crisi de ComScore

Després de la crisi del mesurador d'audiències ComScore, l'Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) prepara un nou mètode més fiable i transparten.









Les xifres que maneja ComScore són difícils de creure. Per exemple, segons les seves dades, durant el mes d'agost prop de 20 milions d'usuaris únics van llegir la versió digital d''El Mundo', mentre que en el cas d''El País' van ser més de 19 milions, el que és superior a tots els usuaris d'Internet a Espanya.





Si se sumen la resta de diaris digitals, el resultat és un 250 per cent superior a tots els usuaris d'Internet del país. Un dels errors podrien ser els dispositius, ja que si una persona veu un diari amb el mòbil, la tablet o l'ordinador, no compta com una sinó com tres persones.





Tot i això, ComScore segueix sent referent de les agències per mesurar el trànsit a Espanya.





El contracte que té ComScore amb l'AIMC finalitza el 31 de gener de 2020 i, a causa de la polèmica, està previst estrenar una forma més eficient de mesurar les audiències tenint en compte també l'Estudi General de Mitjans (EGM).





El nou mètode es diu Brans media i pretén adaptar el mesurament d'audiències en línia i en paper oferint una dada "global i transversal".





Els crítics amb aquesta fórmula sostenen que només beneficia els mitjans grans que tenen versió en paper i en digital, i assenyalen que les dades seguiran sense ser veraços.