'Follem?', una invitació a reflexionar sobre el sexe sense prejudicis

Els periodistes ens preocupem per aconseguir sempre un bon títol que serveixi d'encapçalament a les nostres informacions. Als escriptors els passa el mateix i Bel Olid ha escollit un títol ben cridaner per al text que ha escrit al voltant de la sexualitat. Perquè 'Follem?' (Bridge), encara que sembli poc menys que una invitació libidinosa ho és, en canvi, a la meditació sobre les sexualitats, així en plural, les seves manifestacions, els prejudicis que les envolten i els pressupostos en base als quals s'han de desenvolupar des d'una forma humana i raonablement ètica.





D'entrada, propugna per l'acceptació de la diversitat. "Sobre la mentida de la biologia hem construït la catedral de la normalitat amb el segell de qualitat del que és natural i hem establert un catàleg d'identitats, desitjos i pràctiques acceptables" i això porta a discriminar les persones no tant pel que són , sinó pel que semblen. "Tenim -diu- relacions sexuals amb l'objecte de compartir plaer sexual. Però el sexe és una forma de relació humana i va molt més enllà i sobre la qual operen les relacions de poder presents en les societats". En tot cas, cal recordar que la sexualitat no és només sensualitat.





Critica severament la pornografia en la qual adverteix ni riu, ni hi ha comunicació i tracta de dos temes de rabiosa actualitat: el consentiment i la violació, tractant de desmuntar certs mites, com que l'home no pot controlar-se, que la dona en realitat vol , encara que no ho diu, i que les relacions sexuals són un dret de l'home, com s'ha pretès per exemple en el matrimoni. Sigui com sigui, mai pot inferir que hi ha consentiment si la persona està drogada, en posició subordinada o enganyada pel que fa a l'ús de protecció. A aquests efectes, especifica una sèrie de "senyals d'alerta" per evitar ser objecte passiu de satisfacció sexual contra la voluntat d'un dels partícips.





Desmenteix els conceptes de "bellesa" com a determinants del desig i proposa una educació de la sexualitat responsable i respectuosa. Bel Olid aspira, en definitiva, a viure en un món en el qual el sexe biològic i el gènere siguin socialment irrellevants. I contempla la relació íntima no com una cosa ni obligat, ni forçat, ni trist: "no perdem de vista l'alegria de follar".





Dit tot això, oi que no hi havia per què espantar-se pel títol d'aquest llibre ...?