Barcelona acull milers de persones a la manifestació per combatre la crisi climàtica

Unes 20.000 persones s'han manifestat durant la tarda d'aquest divendres a Barcelona amb motiu de la Vaga Mundial del Clima: "És una emergència", segons ha informat la Guàrdia Urbana.









El moviment juvenil internacional Fridays For Future, sorgit de les vagues climàtiques que va iniciar l'activista sueca Greta Thunberg, ha convocat la manifestació per reclamar mesures efectives i a llarg termini que garanteixin el dret a la vida davant d'una emergència climàtica "innegable".





La marxa portava com pancarta principal 'Justícia climàtica ja, és una emergència' i l'han secundat més de 300 entitats, organitzacions i sindicats, com Greenpeace, la PAH, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), CC .OO. i UGT de Catalunya, IAC i CGT.





Ha començat cap a les 18.00 hores a Jardinets de Gràcia i ha recorregut el passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya, on ha arribat passades les 19.30 hores, on hi ha hagut castellers, concerts i parlaments.





Els manifestants, majoritàriament joves, han clamat durant el recorregut consignes com 'Ni una espècie menys', 'Boti, boti, boti, CO2 qui no boti', 'Visca, visca, visca, la lluita ecologista', 'Què passa, què passa, que contaminen molt! ' i 'El planeta no està en venda'.





A la marxa, han acudit el president del Parlament, Roger Torrent; el diputat de JxCat Pep Puig; el portaveu d'ECP, Jaume Asens, i la membre del Secretariat Nacional de la CUP Mireia Vehí, entre d'altres.





Les mobilitzacions pel clima s'han succeït en altres ciutats de Catalunya, com Girona, Lleida, Tarragona, Igualada, Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Sabadell, Piera (Barcelona), Palamós (Girona) i Reus ( Tarragona).





Fridays for Future Barcelona ha alertat en un manifest que només queden 11 anys per reduir en un 50% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i evitar que la crisi sigui "irreversible".

"Aquesta situació és conseqüència directa del nostre sistema extractivista i consumista, que prioritza el benefici econòmic enfront mantenir la vida", ha criticat.