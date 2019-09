Cs aprova impulsar una moció de censura contra Torra

L'Executiva nacional de Ciutadans ha aprovat aquest dilluns per unanimitat que el grup parlamentari al Parlament de Catalunya impulsi una moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, com ha plantejat la portaveu de Cs a la Cambra catalana, Lorena Roldán.









Així ho ha anunciat la pròpia Roldán en roda de premsa a la seu de la formació taronja, on ha justificat aquesta decisió perquè a Catalunya "s'ha traspassat una línia vermella gravíssima", després de les informacions segons les quals "sembla que Torra estava col·laborant amb els membres dels comandos radicals separatistes" detinguts recentment.





La CUP ha anunciat aquest dilluns que no donarà suport a la moció de censura de Cs contra el president de la Generalitat i l'ha titllat de ser "una maniobra electoralista" del partit taronja.





Ho ha explicat el partit en un comunicat, i amb aquesta decisió fa difícil que la moció de censura prosperi, ja que JXCat i ERC són els partits que donen suport al Govern de Torra i amb la CUP sumen majoria absoluta.





Els 'cupaires' no comparteixen la gestió ni les polítiques del Govern, però que no participaran en la moció de censura perquè "no és més que una maniobra electoralista que no té recorregut real"."Hi ha motius suficients per a plantejar un canvi radical en les polítiques públiques del Govern de Torra però és evident que aquest canvi per a avançar nacional i socialment no vindrà de la mà de Cs", ha sostingut.