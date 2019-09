Sánchez adverteix els independentistes el dia abans de l'1-O: "No juguin amb foc"

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha submergit aquest dilluns 30 de setembre al seu partit en la precampanya de les eleccions generals del proper 10 de novembre i ha presentat al PSOE com "l'esquerra que no s'avergonyeix mai d'aquesta paraula que és Espanya".



En l'acte de presentació del nou lema d'aquesta precampanya 'Ara Govern, Ara Espanya' , Sánchez ha tret pit de com el PSOE "ni lliurament" Espanya, com l'acusa la dreta, "ni oculta" ni "s'avergonyeix" d'esmentar la paraula Espanya, com li passa a la seva opinió a la resta de formacions d'esquerra, inclòs el nou partit d'Iñigo Errejón, Més País, que per primera vegada concorrerà a les generals.



Com li va dir al Comitè Federal del PSOE aquest dissabte passat, Sánchez vol passar pàgina a la fase d'encreuament de retrets amb PP, Ciutadans i Unides Podem, als quals culpa del bloqueig i de la impossibilitat de formar govern. "No hi ha temps per perdre en laments o culpes", ha reiterat aquest dilluns davant la plana major del seu Govern, membres de l'Executiva del PSOE i altres càrrecs i quadres del partit a l'espai 'La Pròxima Estació'.





CAMPANYA EN POSITIU





Sánchez creu que "Espanya mereix una campanya en positiu" que permeti a la ciutadania conèixer el projecte, les idees i els equips amb què compta el PSOE per seguir modernitzant el país i afrontar els reptes pendents, des de l'ocupació, l'educació o les pensions, passant per la lluita contra l'emergència climàtica.



El president està picant aquests dies, i ho seguirà fent, amb el missatge que el PSOE és "l'única" formació política capaç de portar a Espanya "estabilitat, sentit d'Estat i un full de ruta clar" que permeti "tancar" la etapa de "interinitat" oberta des de l'any 2015 amb la irrupció de nous partits que van fragmentar el Parlament.



Amb l'objectiu de diferenciar-se dels altres grans partits, Sánchez treu pit de la forta implantació del seu partit per tota la geografia espanyola, una mica del que no pot presumir el PP, la presència a Euskadi o Catalunya va quedar molt debilitada després de les generals del 28 d'abril.



"Podem parlar en nom d'Espanya perquè estem presents a tot Espanya i podem parlar en nom de Catalunya perquè som l'essència de Catalunya", ha posat en valor.









Presumint de la implantació del PSC a Catalunya i del seu bon coneixement d'aquest territori, Sánchez ha afirmat que Catalunya "no vol independència", sinó "convivència", pel que ha instat un cop més als independendistes a reconèixer la seva "fracàs" ja que comencin a pensar "en les necessitats reals" de la població, com els milers d'estudiants que estudien en barracons o la gent gran dependents que encara no cobren l'ajuda a la qual tenen dret.



"Els independentistes porten molt temps equivocant-se, han comès errors gegantins (...) els reclam que no cometin el pitjor, que no juguin amb foc, que condemnin rotundament la violència en totes les seves formes i vingui d'on vingui, sobretot si ve de les seves files", ha reclamat.



Sánchez ha defensat el "diàleg" amb l'independentisme català per trobar una solució a la crisi actual, però ha subratllat que "primer" és la llei, i després el diàleg, que ha de servir, "no per torçar o trencar la llei", sinó que tracta sobre el que uneix a tots els catalans i que, segons Sánchez, és "l'autogovern" en lloc de la independència.



El president ha demandat també als independentistes "respecte a la independència del poder judicial" i a l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.



Per Sánchez, el proper 10 de novembre està en joc quin serà el futur del país en la pròxima dècada. "De nosaltres depèn que Espanya trobi la sortida d'aquest carreró en què li han sumit altres actors polítics. Ara és l'hora de la veritat", ha conclòs.