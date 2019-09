La firma de moda en línia Venca presenta un ERO per a 68 persones, segons CC.OO.

La firma de moda en línia Venca, propietat de la societat Digital Lola, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 68 persones d'una plantilla total de 254 treballadors, segons ha informat CC.OO. en un comunicat aquest dilluns.





Segons el sindicat, la mesura inclou el tancament definitiu de la botiga situada a la Ronda Universitat de Barcelona.









CC.OO. veu "desproporcionat" el nombre de treballadors afectats per l'ERO, i ha expressat la seva preocupació per les condicions laborals i la sobrecàrrega de treball amb la qual, segons el sindicat, es quedaran les persones que mantinguin la seva ocupació.





El sindicat ha demanat a l'empresa incentivar les sortides voluntàries no traumàtiques, així com garantir unes condicions "dignes" per al personal que continuarà treballant.





Per la seva banda, fonts de la companyia han explicat que "el procés negociador està obert i que la voluntat és rebaixar el nombre d'afectats, de manera que encara no hi ha res tancat".





REFOCALITZACIÓ





En un comunicat, Digital Lola, amb seu a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha defensat que, des 2017, el focus de la companyia ha estat el seu creixement al canal online i l'abandonament progressiu de la venda per catàleg, si bé la caiguda de vendes al seu canal tradicional ha propiciat "la necessitat d'accelerar el canvi de model de negoci".





Aquesta refocalització suposarà l'adequació de la seva estructura als nivells actuals d'activitat i centrar la totalitat dels esforços en el canal en línia, posant fi al catàleg.





Ha destacat que des 2017 ha accelerat aquesta transformació amb una important inversió, tant en talent digital com a tecnologia, i continuarà duent a terme el pla d'inversions previst.





La col·lecció de Venca es comercialitza, a més de a Espanya, en països com França, Bèlgica, Portugal i Rússia.