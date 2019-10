Un total de 12 coalicions es presenten a les eleccions del 10 de novembre

Un total de dotze coalicions s'han presentat davant la Junta Electoral Central (JEC) amb motiu de les eleccions generals del 10 de novembre, tres més de les que hi havia per als comicis del 28 d'abril.













Aquestes són les dotze coalicions registrades a la JEC:





TRES ALIANCES DE PODEM





- Unides Podem, formada per Podem, Esquerra Unida i altres formacions més petites com Batzarre-Assemblea d'Esquerres (Navarra) i Alt Aragó en comú. Concorre a tot el país excepte a Galícia i Catalunya. Aquest cop ja no compten amb Equo, que ha preferit anar amb el partit d'Íñigo Errejón.





- En Comú Galícia-Unides Podem, l'aliança gallega de Podem i Esquerda Unida (EU-IU) amb la qual els de Pablo Iglesias ja van concórrer en els comicis del 28 d'abril després de la ruptura de la coalició original d'En Marea.





- En Comú Podem-Guanyen el Canvi, la confluència catalana de Podem que se suma a A Comú Podem i Catalunya en comú, les formacions que va liderar Ada Colau a Barcelona.





DOS DE MÉS PAÍS





- Més País i Equo, que concorreran en dotze províncies: la Comunitat de Madrid, on van començar la seva marxa conjunta en les autonòmiques; La Corunya i Pontevedra, un cop que ha fallat l'aliança amb En Marea; Múrcia, on estaran encapçalats per l'ex candidat d'Unides Podem a les autonòmiques; Astúries, on la seva presència ha estat ja recolzada per l'exdiputat de Podem Segon González; les dues circumscripcions canàries, Santa Creu de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària; Biscaia, l'única d'Euskadi; i quatre províncies andaluses: Cadis, Granada, Màlaga i Sevilla.





- Més Compromís, que agrupa Més País amb els diferents integrants de Compromís: Bloc Nacionalista Valencià (BNV), Iniciativa del Poble Valencià (IPV), Verds-Equo i Coalició Compromís. Competeixen només a la Comunitat Valenciana.





I encara que no s'ha comunicat a la JEC, el nou partit sorgit de les files morades ja havia anunciat una setzena circumscripció, Saragossa, on es presentarà en coalició amb la Chunta Aragonesista. En renunciar a una aliança regional i limitar-se a una només província, aquesta coalició només es va registrar a la Junta Província.





- Retalls Zero-Grup Verd, aliança a la qual pertanyen Els Verds-Grup Verd, Unificació Comunista d'Espanya i el Partit Castellà-Terra Comunera. Ja es van presentar en els comicis d'abril a tot el país, encara que no van obtenir representació.





TRES INDEPENDENTISTES PER CATALUNYA





- 'Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes' (ERC-Sobiranistes), formada per ERC i Sobiranistes.





- Junts, formada pel Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) i Junts per Catalunya. En aquesta ocasió ja no figura com a soci l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).





- Candidatura d'Unitat Popular (CUP), la formació independentista, que per primera vegada es presenta a unes eleccions generals i que també integra Capgirem. A l'abril ja hi va haver una altra coalició (Poble Lliure-Som Alternativa-Pirates de Catalunya) que incloïa alguns moviments integrats a la CUP i que ara ha renunciat a competir.





DOS A CANÀRIES I UNA ALTRA EN COMUNITAT VALENCIANA





- Coalició Canària-Nova Canàries: les dues formacions regionalistes, que a l'abril van ser per separat, uneixen forces en aquests comicis: CC liderarà a Santa Cruiz de Tenerife i NC a Las Palmas de Gran Canària.





- Ara Canàries, formada per Alternativa Nacionalista Canària (ANC) i Unitat del Poble.





- Avant Endavant Els Verds, l'aliança d'Avant i Els Verds Ecopacifistes per a la Comunitat Valenciana.





A PARTIR DEL DIA 2, LES LLISTES





Formalitzades les coalicions, el següent pas serà presentar davant les juntes electorals provincials les candidatures al Congrés i al Senat, per a això s'obre un termini del 2 al 7 d'octubre.





Les llistes presentades al Congrés i al Senat es publiquen el dia 9 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però encara no seran les definitives, ja que s'obrirà un termini d'esmena d'errors i per solucionar impugnacions.





El 15 d'octubre serà quan el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publiqui ia les candidatures proclamades per les juntes provincials, un cop revisades i, si escau, corregides. I a les zero hores del divendres 1 de novembre arrencarà la campanya electoral, que aquesta vegada només durarà vuit dies i que conclourà a les dotze de la nit del divendres 8 de novembre.