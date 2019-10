El Govern central promet augmentar els recursos a la dependència

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social en funcions, María Luisa Carcedo, ha reconegut que la llei de dependència "necessita una major dotació" econòmica "especialment de l'Administració General de l'Estat".













Per aquest motiu, tal com ha ressenyat, el Govern de Pedro Sánchez tenia la "voluntat" d'incloure majors fons per a aquest capítol en la proposta que va fer per uns nous pressupostos generals que "finalment no van veure la llum", en no comptar amb els suficients suports per a la seva aprovació a l'hemicicle.





Segons les seves dades, aquests pressupostos contemplaven un increment per a la dependència d'uns 830 milions d'euros, dels quals únicament es van aprovar 300 per al pagament de la seguretat social als cuidadors familiars.





Davant d'aquesta situació, María Luisa Carcedo ha insistit, durant una visita al Centre de Referència Estatal de l'Alzheimer i Altres Demències de Salamanca (CREA), en què la "voluntat" de la seva formació és poder "incrementar aquesta partida destinada a la dependència".