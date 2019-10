El Comitè Electoral de la plataforma Més País treballa a contrarellotge per anar tancant les candidatures i els perfils dels cap de llista que presentarà als comicis del 10 de novembre, després que aquest dilluns es conegués que, atenent les coalicions que han presentat , concorreran previsiblement en almenys 16 províncies.





Un cop tancades la coalicions tant amb Equo al pla estatal, com amb Compromís a Comunitat Valenciana i amb la Chunta a la província de Saragossa, els d'Íñigo Errejón valoren "satisfactòriament" aquestes aliances i rebutgen que s'hagin deixat algun pacte desitjat pel camí.









Fonts de la plataforma, asseguren que estan "molt contents" amb aquests tres acords i que algunes de les possibles aliances electorals que han estat sobre la taula aquests dies, realment mai van ser una opció. Així, neguen que busquessin una coalició amb En Marea a Galícia o amb Coalició per Melilla.





Dels gallecs, expliquen que van atendre la seva crida per deferència però sense cap intenció d'acord a causa del pes relatiu electoral que podria reportar-los. Pel que fa a Coalició per Melilla, van considerar que no era pertinent.





LA CARRERA FINS AL 7 D'OCTUBRE





Ara, superada aquesta primera fase que culminava aquest dilluns amb el registre de coalicions a la Junta Electoral Central, els d'Errejón inicien una segona etapa contra el rellotge que és la d'elaborar i tancar les llistes i ultimar en quines províncies es presenten finalment. Per a aquesta tasca tenen fins el dilluns 7 d'octubre.





A aquestes 16 províncies que apareixen en les diferents coalicions, es podrien afegir-ne de noves, com ara Balears i Barcelona. El que sembla clar és que Errejón no buscarà escó a Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, la Rioja, Navarra o Cantàbria.





SERIA "UN HONOR" COMPTAR AMB SEGUNDO GONZÁLEZ





Una de les circumscripcions que estan incloses en aquesta primera selecció és Astúries, on l'exdiputat de Segundo González ja donava la benvinguda a un projecte com Més País a un article a Diari de Girona. Des de la plataforma informen que aquest dijous a la tarda tindrà lloc una assemblea allà per decidir si hi ha quòrum i decideixen presentar-se a les generals.





Aquestes fonts assenyalen que respecten el procés que se celebrarà a Astúries i afegeixen que per Més País seria "un honor" comptar amb Segundo González a la candidatura.





Si bé veuen amb bons ulls el previsible naixement de Més Astúries, en altres províncies com la de Barcelona encara hi ha incògnites per resoldre: Aquest mateix dimarts, des de la plataforma desmentien que tant l'exdiputat català Joan Coscubiela com l'exsenador de Podem Óscar Guardingo haguessin estat en les 'travesses'.





Però el temps corre i Errejón, allà on no tingui soci amb representació parlamentària, ha d'acompanyar les seves llistes amb avals de ciutadans, la signatura d'almenys el 0,1% del cens de cada província. A Barcelona suposaria que abans que finalitzés el termini el dilluns 7, haurien de recollir almenys 4.200 signatures.