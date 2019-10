Els lletrats del Senat aclareixen els dubtes: es pot aplicar un 155 amb un Govern en funcions

Els serveis jurídics del Senat ja van apuntar a l'any 2015, a instàncies del PP, que un Govern central en funcions pot plantejar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i que la Diputació Permanent del Senat, estant la cambra alta dissolta per la convocatòria d'eleccions, té capacitat per debatre i aprovar o no les mesures que li presenta l'executiu.





Precisament aquest dimarts el president del Govern en funcions, el socialista Pedro Sánchez, ha volgut deixar clar que no vol arribar a l'"extrem" d'haver d'aplicar l'article 155 a Catalunya, però ha aclarit que, si es veu obligat a això, no suposarà "cap problema" que l'Executiu es trobi en funcions.





GARCÍA ESCUDERO JA VA PREGUNTAR





Segons han explicat fonts parlamentàries, el president del Senat llavors, Pío García-Escudero (PP), va fer una consulta verbal als lletrats de la institució per conèixer la seva opinió sobre una possible aplicació del 155 a la fi de 2015. La legislatura estava a punt de concloure (va haver-hi eleccions generals al desembre) i ni la Constitució ni el Reglament del Senat necessiten com s'ha de posar en marxa el 155 amb les Cambres dissoltes i l'Executiu en funcions.





Des del Govern espanyol s'estudiaven tots els escenaris. Catalunya va celebrar eleccions al setembre d'aquell any i el nou Parlament, al novembre, va aprovar la primera resolució obrint l'anomenat 'procés' cap a la independència, una iniciativa que apostava per la "desconnexió democràtica" de Catalunya, l'obertura d'un procés constituent i la intenció de "desobeir" a les institucions de l'Estat, especialment al Tribunal Constitucional.





La resposta dels lletrats a García-Escudero va ser que hi havia arguments jurídics suficients per entendre que un Govern en funcions podia decidir l'aplicació del 155 i enviar una proposta al Senat per a la seva aprovació.





LA DIPUTACIÓ ASSUMEIX TOTES LES FUNCIONS





També van donar suport que la Diputació Permanent, en cas que la Cambra estigués dissolta per les eleccions, podia debatre i votar la iniciativa que li enviés el Govern.





La Diputació és l'òrgan que dóna continuïtat a la institució entre legislatures, o en períodes de vacances, i segons la Constitució "assumeix les facultats que corresponguin" al Senat, el que impedeix que es produeixi un buit.





Aquell any no es va arribar finalment a donar cap pas per posar en marxa el 155, cosa que sí que va passar per primera vegada el 2017, després del referèndum independentista: així, el Govern de Mariano Rajoy va prendre la iniciativa i va plantejar al Senat una sèrie de mesures , que els grups parlamentaris van discutir, van modificar i finalment van aprovar.