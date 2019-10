Renfe programa el Tren Fantàstic per al Festival de Cinema de Sitges

Amb motiu de la celebració del 52 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, des de la matinada del 3 al 4 d’octubre i fins la matinada del 13 al 14 d’octubre, data final del Festival, Renfe posa en funcionament un tren especial des de Sitges fins a Barcelona.













L'objectiu és facilitar els desplaçaments en el serveis ferroviaris pels assistents a aquesta important cita cultural i garantir la tornada un cop finalitzades les projeccions diàries i abans de las projeccions de matinada.





El Tren Fantàstic tindrà sortida des de Sitges a les 1.30 hores amb destinació Barcelona Sants i sense parades intermèdies. Per accedir a aquest tren nocturn no és necessari cap bitllet especial, sinó un dels títols de transport vàlids per a Rodalies de Catalunya.





Els viatgers que vulguin apropar-se fins a Sitges, compten també amb els serveis regulars de la línia R2 sud de Rodalies (Barcelona-Sant Vicenç de Calders, per Vilanova i la Geltrú) amb una freqüència de pas de 15 minuts de mitjana i un temps de viatge de 30 minuts.





Els viatgers que s’apropin fins a Sitges en els serveis de Renfe (Rodalies de Catalunya, AVE i/o Llarga Distància), i tinguin comprada la seva entrada per assistir a alguna de les projeccions del Festival, podran gaudir d’un descompte del 35% en els seus bitllets de Renfe.





Per a més informació els viatgers poden dirigir-se a les estacions de Rodalies de Catalunya, al telèfon 900 41 00 41, així com a les pàgines web rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i sitgesfilmfestival.com així com a l'app de Rodalies.