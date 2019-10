Els metges demanen finançar "tot l'arsenal terapèutic" per ajudar a deixar de fumar

El president de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), Serafín Romero, s'ha mostrat partidari de finançar "tot l'arsenal terapèutic" que existeix en l'actualitat per ajudar les persones a deixar de fumar.









Romero, que s'ha pronunciat així durant la presentació de les noves dades del Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt, ha destacat positivament que el Ministeri de Sanitat vagi a finançar, a partir l'1 de gener de 2019, la vareniclina, el fàrmac que ha demostrat més eficàcia per ajudar a deixar de fumar, si bé ha recordat que hi ha altres tractaments contra el tabac que també són efectius, destacant els dirigits a tractar l'addicció a la nicotina.





"Hi ha un arsenal terapèutic que s'hauria d'incorporar en la mesura del possible. És important anar avançant en aquest aspecte perquè hi ha altres que també han demostrat que són efectius per deixar de fumar", ha postil·lat el president de l'OMC.





Dit això, Serafín ha assegurat que des del seu organització, la qual pertany al Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT), acull amb "bon to" que Sanitat vagi a finançar la vareniclina, però ha insistit que els agradaria que aquesta mesura fos acompanyada per altres per tal de facilitar a totes les persones i, especialment, a aquelles que viuen en zones marginals o que estan en risc d'exclusió, l'abandonament de l'hàbit tabàquic.